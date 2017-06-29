中国首艘万吨级驱逐舰正式下水

境外媒体称，中国日益强大的海军28日推出了其最先进的自主制造驱逐舰。
据美联社6月28日报道，中国人民解放军海军在一篇新闻稿中说，055型万吨级驱逐舰首舰下水仪式于28日上午在上海江南造船（集团）有限责任公司举行。
报道援引新闻稿说，该舰装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器。报道称，中国据信计划建造4艘该型驱逐舰。报道还援引新闻稿说：“该舰下水标志着我国驱逐舰发展迈上了一个新的台阶。”
美联社注意到，中国海军官网上的一张照片显示，彩带从船舷喷射而出，水兵和造船公司员工站在码头上，旁边是一面巨幅中国国旗。
报道援引新闻稿说，中央军委委员、军委装备发展部部长张又侠出席了下水仪式，仪式上举行了“掷瓶礼”，即把一瓶香槟酒在舰艏摔碎。
报道称，这艘驱逐舰的体量比中国的另一种现代驱逐舰——052型驱逐舰——大得多，这说明中国国防产业的先进程度正在提升。曾经严重依赖外国技术的中国在今年4月推出了该国首艘完全自主建造的航空母舰。在排水量方面，055型驱逐舰大致相当于美国的阿利·伯克级驱逐舰。
据美联社报道，总部位于华盛顿的海军分析中心说，中国海军正在进行雄心勃勃的扩张，其水面作战舰艇、潜艇和后勤船只总量预计会在2020年达到265至273艘。这个数字堪比中国在亚太的首要对手——美国海军——当前的可部署军舰总量（275艘）。两者之间一度悬殊的差距正在迅速缩小。
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