日本推进日元国际化面临诸多挑战

日媒称，日本着眼于推动本国货币在海外得到更广泛的使用，不过在中国这个亚洲更大的经济体的国际影响力一直在赶超日本之际，日元可能面临信心上的考验。
据共同社东京6月28日报道，日本缓慢但持续的经济复苏以及与其他亚洲国家更为深入的关系可能会增加一些推动力，但是日元要获得成为结算和储备货币这种更高的地位，面临诸多挑战。
中国作为亚洲强国，正在推动本国货币的“国际化”。欧洲央行已经将一部分外汇储备从美元转换为人民币，一些货币问题分析人士认为这是对中国货币发挥更大作用的认可。
日本第一生命经济研究所首席经济学家西浜彻说：“我们看到的情形是对中国的人民币而不是日元的需求在增加，这是自然而然的变化，因为中国经济实力越来越强。”
西浜还说：“这最终要看日本经济能否完全复苏。如果不能彻底复苏，就难以想象对日元的需求会增加。”
作为加强与其他亚洲国家关系这一更大野心的一部分，日本当局希望让日元相对于亚洲其他货币而言有广泛的应用，这会降低对美元的依赖。
日本财务省拟实现日元和泰铢的直接兑换。财务省一名官员说：“我们正试图加强日元和其他亚洲货币的实用性。”该官员还强调了与亚洲国家开展贸易以及在亚洲投资的重要性。
在全球贸易领域，美元作为结算货币发挥着关键作用。不过，日本财务省认为存在日元和泰铢直接兑换的潜在需求，因为日本和泰国之间将近一半的贸易都是用日元或泰铢结算的。
日本内阁府的一个专家组说，自2012年12月以来，日本经济一直处于扩张阶段。
不过，一些分析人士认为，对于除泰铢以外的货币而言，与日元直接兑换的需求是否会增长还是个有待研究的问题。他们提到围绕东南亚国家联盟未来走向所存在的不确定性，这个地区集团将增长潜力不同的国家集合在一起。
日元要加强其储备货币地位，似乎还有很长的路要走。
根据国际货币基金组织的数据，美元仍是最受青睐的货币，截至2016年底，美元在全球外汇储备总额中占到近64%的比重。
相比之下，日元所占的比重仅超过4%，高于人民币所占的1%。
瑞穗证券的首席货币战略分析师山本雅文说，由于日本仍然奉行低利率政策，而且日本经济远未实现高速增长，日元在外汇储备中相对较小的份额是不可避免的。
山本说，消除在交易中使用日元的障碍对企业有利。但是说到货币的国际化，需要权衡利弊两个方面。
山本还说：“一个国家的货币在本国以外的地方被持有和使用得越多，它的波动性就会越大。”
长远来看，在本国社会迅速走向老龄化并且迫切需要解决棘手的财政问题的情况下，日本要让日元变得更有吸引力，面临着艰巨的任务。
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