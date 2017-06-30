俄羡慕英国新航母？俄军方：不过是个简单的靶子

报道称，英国国防大臣法伦此前接受《每日电讯报》采访时表示，俄罗斯人将以羡慕和钦佩的眼光看向英国海军的“伊丽莎白女王”号航母。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫就此表示：“英国国防大臣法伦关于该国新航母在外观上优于俄‘库兹涅佐夫海军元帅’号的狂言体现出他对海军科学的一无所知。”
他指出，如果没有外部帮助，英国航母只能在一群负责其护卫工作的军舰、保障船和潜艇的簇拥下使飞机起飞。他强调：“因此，不同于装备了防空、反潜武器，以及最重要的‘花岗岩’反舰导弹的‘库兹涅佐夫海军元帅’号，英国航母不过是个简单的海上目标。”
美国《大众机械》月刊网站6月28日报道称，英国崭新的超级航母“伊丽莎白女王”号仍在使用Windows XP操作系统。据英国《卫报》报道，记者在对该航母的一次参观中看到了运行这种“古老”的个人电脑操作系统的计算机。
Windows XP系统是微软公司在2001年发布的。微软在2008年停止销售这款操作系统，并且逐渐削减了对该操作系统的技术支持。
还不能确定Windows XP操作系统是如何登上“伊丽莎白女王”号航母的。该航母的建造工作始于2008年，微软就是在同一年停止销售该软件的。这款软件的出现可能是由于新航母在建造过程中回收利用了一些老舰艇上的计算机系统。今年早些时候，人们发现英国的核潜艇仍在运行Windows XP系统，一度引发争议。
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