美国中西部愿加强与中国贸易投资合作

美国中国总商会芝加哥分会2017年年会29日在芝加哥举行，来自两国工商界和各级政府的代表纷纷表示，在中美经贸关系不断发展的背景下，中国各地与美国中西部的双向投资贸易合作前景广阔，大有可为。
美国中国总商会会长、中国银行（美国）行长徐辰说，据美国智库提供的分析数据，美国对华出口为本国创造了90万个工作岗位，而中国在美投资又为当地提供了20万个工作机会。中国企业目前在美国中西部地区的投资总额已达200亿美元，占到全美投资的五分之一。
中国商务部投资促进事务局此次组织了40多位中国企业家参会。投资促进事务局代表李勇在大会上说，中方鼓励“引进来”和“走出去”的双向投资政策，将把完善对外投资中长期制度和短期相机调控结合起来，在推进对外投资便利化的同时防范风险，突出实体经济和新兴产业导向，促进对外投资健康有序发展。
美国白宫高级商务顾问、美国中西部各州的商务厅长及年会举办地芝加哥市市长等美方官员都表示，欢迎中国企业到美国特别是中西部地区投资建厂，各州市为此将努力提供各种便利。
威斯康星州副州长丽贝卡·克勒菲施在接受新华社记者采访时介绍了本州贸易投资政策的连贯性、房地产低税率和政府对工人岗位培训的资助等。她将在年内率团访华，在北京、南京等地招商引资，寻找投资合作伙伴。同时，她表示愿在水资源循环利用领域发挥本州特长，为中国在保护水资源及可持续发展方面献计献策，实现合作双赢。
来自中国沈阳、青岛、武汉、天津等城市的代表也在此次年会上大力展示本地的招商引资优势，同时强调中国的城市化进程为外商及投资者提供了巨大商机。
一位在美从事商务法律服务40年的华人律师感慨地说，前30年他是协助美国企业在华合资建厂，而最近10年越来越多的中资企业来美投资，为美国创造就业机会，这无疑体现了中国实力的上升。
在本届年会上，资助美国多地学子赴华留学的万向美国公司获得2016年度最佳社会贡献奖，最佳出口奖颁给了美国波音公司，上汽集团美国公司获得最佳创新奖。美国前财长保尔森获得了唯一的个人奖——中美关系杰出贡献奖，以表彰他为促进中美经贸合作作出的重要贡献。
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