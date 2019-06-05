新加坡会使用华为的5G产品吗？李显龙回答t提问

在新加坡举行的香格里拉对话会上，有与会者向新加坡总理李显龙提问新加坡会不会采用华为的产品来发展5G网络。李显龙说，新加坡目前还在研究和挑选5G网络，考虑的因素多层面，营运商必须值得信任也是要素。
据新传媒新闻报道，李显龙在提问环节中说，目前正征询业界和不同监管者对5G网络的意见，稍后才作出决定。
李显龙认为挑选5G网络时，它必须有韧性、够安全，才能确保整套系统的操作。其他考量还包括网络的结构，成本、可靠度、增长潜能，营运商的多元化等。
除了技术问题，最根本的是信任问题。
李显龙说：“当我们提到5G网路时信任是个非常棘手的问题。这是个很难解决的问题，因为人们可以以匿名身份上网。如果我不相信营运商，我可以检查它的软件、测试它的系统，我可能找不到任何问题，但我仍然不能确定。就算今天没有问题，但它可能隐藏得很好或甚至不存在，但每当有更新时，我又该怎么知道在合约期间我的处境会怎样。”
李显龙说没有一套系统是百分百完全安全，问题不是跟谁买，每套系统都有缺陷，任何不法之徒将有机可乘。
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