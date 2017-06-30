全球塑料瓶污染触目惊心

目前全世界每分钟会售出100万个塑料瓶，这个数字还将在2021年前再增加20%。这将制造一场被某些环保人士预测为和气候变化同样严重的环境危机。本报得到的新数字显示，塑料瓶的使用大幅增加，到2020年，全球每年将售出超过5亿个塑料瓶。
这相当于每秒售出约两万个塑料瓶，这一需求背后的驱动因素包括人们对瓶装水永不满足的渴求，—种倡导“随身携带”的西方城市化风气向中国和亚太地区的传播。2016年，全世界共售出超过4800亿个塑料饮水瓶，而10年前的数字约为3000亿。如果首尾相连，它们的长度相当于地球到太阳距离的一半多。根据欧睿信息咨询公司发布的全球包装趋势报告中作出的最新估计，到2021年，这个数字将增加到5833亿。
大多数盛放软饮料和饮水的塑料瓶都是用聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称PET)制成的，这种材料具极强的可回收性。但是随着全球使用量的激增，旨在回收这些瓶子、以防污染海洋的努力落后了。2016年售出的瓶子只有不到半数被回收以供再利用，而这其中又仅有7%的瓶子被制成了新瓶子。大多数塑料瓶最终的归宿都是垃圾堆或海洋。
根据埃伦•麦克阿瑟基金会的研究，每年排入海洋的塑料中约有500万至1300万吨被海鸟、鱼类和其他有机体吞下，到2050年，海洋中的塑料重量将超过鱼类重量。专家警告说，其中一些塑料已经进入了人类的食物链。比利时根特大学的科学家曰前经计算发现，吃海鲜的人每年，会吃进多达1.1万块微小的塑料。去年8月，英国普利茅斯大学发布一项研究说，英国捕获的鱼中有三分之一体内都发现了塑料。去年，欧洲食品安全局要求对此进行紧急研究，称这是“考虑到商业鱼类的可食用组织有可能被微塑料污染。”
【英国《卫报》网站6月28曰报道】在瓶装水的全球购买狂潮中，没有哪个地区比亚洲更甚。预计亚洲的瓶装水需求量将在2020年时激增超过14%，占到全球需求总量的三分之一。
中国又是亚洲最大的瓶装水消费国。该国2015年对PET塑料瓶的需求占到了全球需求总量的28%。塑料既构成了环境挑战，也带来了经济机遇。尽管塑料使用量增加了，但没有哪个城市推行了有效的回收再利用计划。相反，中国依靠的是一支回收废品的非正规军。回收行业专家亚当•明特说：“在中国，回收塑料瓶和其他废品回收行为更像是出于经济需求，而不像西方那样出于环保需求。”
尽管如此，一些人在设法扭转这一潮流，以防止太多中国人养成随意丟弃塑料瓶的习惯。中国零废弃联盟一名发起人说:“人们会考虑瓶子里的饮料，而不会考虑饮料喝完后的瓶子会怎么样，因此需要进行更多的教育。”
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