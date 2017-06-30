财经观察：科技股“泡沫”阴云未散 美股再次承压下挫

受科技板块大跌拖累，美国股市三大股指29日全线下挫，其中纳斯达克指数盘中一度大跌2.35%，至收盘跌幅收窄至1.44%。
当天，科技板块下跌1.83%，领跌标普500十一大板块。科技巨头苹果、谷歌母公司“字母表”、亚马逊、脸书公司分别下跌1.47%、2.41%、1.45%、1.44%。
衡量投资者恐慌情绪的芝加哥期权交易所波动指数(又称“恐慌指数”)当天大涨14.06%，收于11.44。
金融板块当天上涨0.65%，是市场为数不多的亮点。28日美联储宣布，接受测试的34家大型银行全部通过第二项压力测试——全面资本分析和审查，并批准了所有这些银行分红和股票回购计划。受此消息提振，花旗银行、摩根大通、高盛29日分别逆市上涨2.76%、1.48%、0.53%。
分析人士认为，科技板块技术调整、美国经济增长前景不明、美国总统特朗普经济刺激政策推进不及预期以及全球宽松货币环境或将逐步收紧是导致当天美股下挫的主要原因。
首先，作为今年美股市场的明星板块，科技股具有较强技术调整需求。自6月9日高盛报告将当前科技股走势同2000年互联网泡沫时走势进行类比后，科技股一直处于调整行情之中。截至29日收盘，科技板块已较6月8日高点下跌逾4%，但较今年年初仍增长16.5%，依然领涨标普指数各大板块。
美国一家投资咨询公司的高级分析师郭琪接受记者采访时说，将当前科技股走势同2000年互联网泡沫时期相比，有些担忧过度。2000年时，很多股票只是在炒“预期”，而现在科技股走势有很强基本面支撑，企业市盈率、现金流、盈利能力等主要指标均远好于2000年时同类公司。
郭琪表示，无论是美国的苹果、谷歌、亚马逊，还是中国的腾讯、阿里巴巴，这些科技领军企业业绩远未到拐点，近期科技股主要是技术调整需求，而不是基本面发生根本变化。
其次，美国经济增长前景不明。美国商务部29日将美国第一季度经济增速小幅上调至1.4%，虽然略好于市场预期，但仍低于去年第四季度的2.1%，显示美国经济今年开局乏力。
而就在两天前，国际货币基金组织(IMF)下调了今明两年美国经济增长预期。IMF表示，鉴于特朗普政府的财政刺激政策尚不明朗，IMF决定将今明两年美国经济增长预期均下调至2.1%。
第三，特朗普经济刺激政策推进不及预期。基于对特朗普减税、放松监管和加强基建等经济刺激政策的憧憬，美股自去年11月份以来涨势喜人，被很多市场人士称为“特朗普牛市”。但特朗普执政5个多月后，这些经济刺激政策尚未有任何一项获得国会通过，且未来前景仍不明朗，一些投资者正逐渐失去耐心和信心。
美国FTN金融公司首席经济学家克里斯托弗·洛说，由于立场不同，民主党和共和党在很多政策上难以达成一致，华盛顿政治僵局令特朗普政府很多经济刺激计划陷入立法困境。他说；“如果税改和基建计划不能通过，很难想象美国经济短期内会出现强劲增长。”
最后，全球货币政策环境或将趋紧。虽然美国通胀水平一直在低位徘徊，但美联储6月14日仍如期启动年内第二次加息，并表示将在年内启动收缩资产负债表计划，且释放了年内仍有一次加息的信号。根据芝加哥商品交易所集团的预期数据，美联储年内再次加息的概率为54.4%。
美联储这种偏向“鹰派”的立场正在获得全球其他一些主要央行的呼应。欧洲央行行长德拉吉本周早些时候表示，欧元区通缩的威胁已不存在，刺激通胀的力量正在发挥作用。英国央行、加拿大央行近期也作出类似暗示将收紧货币政策的表态。市场分析人士担心，全球宽松的货币政策环境或将面临终结。
基于对上市公司盈利前景的预期，目前许多市场人士仍对未来美股走势持乐观态度。汤森路透统计数据显示，标普500成分股公司第一季度盈利同比增长15.5%，季度盈利增速创多年新高。
然而，如果美国经济增长一直难达预期，上市公司利润增长的可持续性则将受到质疑，这将加大美股走势不确定性。美银美林投资策略师迈克尔·哈特尼特说，“一旦上市公司盈利能力下降，市场可能会变得十分脆弱。”(新华社记者王乃水)
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