自由贸易的分水岭，一带一路的吸引力

由《日本经济新闻》主办、以“亚洲的未来”为主题的国际交流会议于6月5日至6日在东京举行。今年正值东盟成立50周年，与会人士讨论了东盟的未来，以及保护主义势头加剧的美国给地区带来的影响等议题。会议对美国影响力的降低表达了担忧，同时也提出了诸多建议，比如亚洲国家应该通过更紧密的合作来促成新的经济增长。'
美国参与世界程度降低
本报编委太田泰彦认为，此次会议反映出因美国特朗普政府上台导致亚洲形势发生的变化。从会议发言者的讲话中可以感受到，拥有庞大市场和军事力量的美国，其影响力正在下降，人们对中国的看法开始带有交织着期待与担忧的复杂情绪。
印度尼西亚副总统优素福•卡拉就跨太平洋伙伴关系协(TPP)表示，“由于美国退出，对我们而言，贸易协定的吸引力减少了”。其口吻表明了东盟国家面临的严峻现实。印尼总统佐科•维多多2015年访问美国期间表明了加入TPP的意愿，希望建立把亚洲和美国联系起来的巨大自由贸易区。现在，当时的昂扬气概已经消失得无影无踪。
马来西亚前总理马哈蒂尔•穆罕默德显得更为冷静。他认为：“本来有美国参加的协定，其内容就会存在只对美国有利的倾向他甚至对特朗普专注内部事务表示欢迎。为期两天的讨论传递出紧张、疑惑、焦躁的情绪，还有谋求建立新秩序努力。新兴国家希望努力适应美国参与度降低的世界，这种心声表现得明白无疑。
东盟成立已经50年。其存在的意义所面临的考验比以往任何时候都严峻。面对进军南海的中国，东盟没能团结起来加以应对。即将完成的医域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判很可能流于形式。
东盟与美国也许就像“月亮与太阳”的关系。只因为美国这个太阳发出强烈光芒，作为中小国家集合体的东盟才会闪亮。此前对美国主导的自由化和改革最为期待的大概是越南。越南总理阮春福表情凝重地说：“为找到最恰当的答案，正在讨论各种选项。”这意味着，既然有望成为越南最大出口对象的美国已经退出，原样履行TPP就很困难。
日不应继续与中国对立
作为替代TPP的关键词，中国的“一带一路”设想迅速出现。登台发言者几乎都以积极表述提及“一带一路”，尤其是泰国副总理颂吉•乍杜西比达，还盛赞“一带一路”将成为支撑世界自由贸易的基础。他期待中国取代美国成为自由贸易的旗手。
虽然泰国军政府与中国关系密切，但也不能说颂吉的看法就是错误的。如果中国把在全球赚取的贸易顺差和丰厚外汇储备作为资金源，用在亚洲各地的开发项目上，如建设港口、公路、铁路和电力网络，那的确会促进域内贸易。经济效率提髙后，东盟的增长力将会上升。
对中国来说，这样做也可以产生一种效果，即把钢铁、水泥等原材料和电力、机械设备的需求转移到国外。伴随着基础设施建设而来的物资和人员跨国流动，也会促使关税自由化和通关手续简便化。
技术标准和制度的统一等促进贸易和投资顺利开展的规则，将在中国的主导下建立。人民币作为结算货币，其国际化进程也会得到推进。本国优先的态度虽然明显，但表现出强大想象力和执行力的中国不容置疑——对于亚洲氛围的这一变心态复杂化，曰本不得不接受。安倍晋三首相在6月5日的晚宴上转变了此前与中国对峙的态度，最大限度地称赞“一带一路”设想“是具有连接东西方及其间许多地区可能性的设想”。日本政府为促成日中首脑互访的意图非常明显。
主张日本也应该加入中国主导设立的亚洲基础设施投资银行的呼声高涨。会议召开的两天时间无疑会成为日中关系的历史性转机。但是，亚洲国家对于中国一枝独秀仍然保持警惕。太田泰彦认为，东盟一边与中国巧妙相处，争取经济合作,一边希望阻止其在南海表现出的那种任性。东盟不希望中国奉行双边做法，而是希望把它带上多边性质的透明舞台，以便实施监督。
这其中的多半任务要由日本承担。希望日本不要幻想继续与中国对立，在力量竞争中获胜，而是加强与中国的对话，为亚洲的发展引导中国——这是站在十字路口的东盟对曰本的大声疾呼。”
东盟合作筹划地区议题
东盟秘书长黎良明指出，与一年前相比，世界发生了很大变化。一直以来从未受到质疑的“全球化”遭到攻击。东盟注急速变化的世界中进入新阶段。经济增长的征兆终于出现，但仍然比较脆弱并包含不确定性。决策者必须具备预见性、适应力和坚韧品格。
东盟各国的经济联系密切，面临的课题也日益全球化。我们需要的是从更广阔的视角出发进行协调与合作。例如，我们不能低估自由贸易和全球化面临的威胁。英国脱欧是我们一年前未曾想到的情况。然而现在，反全球化和反自由贸易逐渐成为潮流。
东盟是开放的地区主义的先锋队。东盟、曰本、中国和印度等加入的RCEP如果达成，将形成全球最大的贸易圈。今后东盟还将参与筹划地区统一的议题。
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