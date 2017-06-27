中国不会引发另一场“股灾”

国际投资者开始重新将目光转向中国的经济形势。专家们认为，中国央行已经为遏制不断增大的债务规模做好充分准备，因此市场没有担心的理由。中国即将迎来“股灾”两周年。那次“股灾”的发生让多国市场措手不及，跟随中国股市一起大幅下跌。西班牙股市的IBEX-35指数尽管今年以来已经上涨15% ,还需再涨4个百分点才能回到中国“股灾”之前的水平。在经历2016年1月的再次暴跌(人民币的新一轮贬值又一次震动了市场)之后，国际市场渐渐淡忘了对中国的恐惧。
然而没过多久，世界第二大经济体的健康状况重新成为全球投资者的关注焦点。美银美林的最新调查显示，中国采取信贷收紧措施已成为全球市场人士的最大担忧。此外,穆迪以中国的巨额债务为由，自1989年来首次下调中国的主权评级，从Aa3下调至A1。这一下调反映了穆迪对中国金融能力短期内可能受损的悲观预测。穆迪认为，在经济增速放缓的同时，中国的债务规模仍在继续扩大。专家预计，2017年中国的经济增速将由2016年的6.8%下降至6.6% ,而到2018年将降至6.3%。
西班牙伊比利亚银行的投资经理阿尔贝托•布拉斯科说:“在当前形势下，能保持这一水平的增速已经很不容易了。”但是，不同于2015年夏天发生的情况，这一次对中国经济健康状况的担忧再起，并不足以震动各国资本市场。国际投资者今年的好收成也不会因此泡汤。这是因为，虽然人民币对欧元有所贬值，但贬值的原因并非人民币面临贬值压力，而是欧元走强使然。事实上，今年以来，人民币对美元有所升值。这在一定程度上缓解了人们对中国企业美元债务大增的担忧。
除了人民币汇率保持稳定以外，专家们还找到了另一个打消市场担忧的原因：中国将在今年晚些时候召开一次重要的会议。这次会议将对中国未来几年的经济发展作出指引。投资机构Tressis的负责人豪尔赫•冈萨雷斯说:“在这段时间内，有关当局将尽一切可能，保证市场不会出现大幅波动。”中国经济健康状况的不确定性主要缘于企业债务的高速增长。
中国企业债务占国内生产总值(GDP)的比例由2008年的99%大幅上升至目前的约160%。再加上公共债务和家庭债务，中国债务总额占GDP的比重将升至近250%。欧盟财务策划联会(EFPA)专家塞尔希奥•米格斯表示，正是在这种局面下，中国政府采取了一系列降杠杆措施。目前，中国降杠杆工作的成效已经显现，债务风险正在回落至可控范围。与此同时，监管机构的降杠杆行动也让投资者变得更加谨慎，这也有利于资本市场保持稳定和理性。
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