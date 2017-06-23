图斯克希望英国逆转脱欧进程

【法新社布鲁塞尔6月22日电】英国摇滚歌手约翰•列侬的歌曲《想象》周四引发了欧洲理事会主席唐纳德•图斯克的共鸣，后者说他仍然希望英国可以留在欧盟。图斯克在布鲁塞尔欧盟峰会前夕发表讲话，称他希望英国的脱欧进程仍然可以被逆转。图斯克向记者表示:“我的一些英国朋友问我，英国脱欧进程是否可以被逆转，我能不能想象一个英国留在欧盟的结果。”
图斯克说:“我告诉他们，事实上欧盟就是建立在看似不可能的梦想之上，所以谁知道呢？”这位波兰前总理表示：“你可以说我是个梦想家，但我不是唯一的一个。”图斯克的最后一句话引述了歌曲《想象》中的歌词，这首歌由已故的披头士乐队成员约翰•列侬在上世纪70年代创作，是一首献给世界和平的歌曲。去年 6月23日，英国举行公投决定脱离欧盟，结束其40年之久的欧盟成员身份。
不过，梅首相在本月8日选举中的灾难性表现引起了外界的猜测，认为她的脱欧计划可能被淡化，甚至被逆转。法国总统马克龙和德国财政部长沃尔夫冈·朔伊布勒上周都表示，英国留欧的大门仍然敞开着。在这次峰会上，梅首相预计将公布一项慷慨的提议，以解决欧盟担心的英国脱欧后居住在英国的300万欧盟多国公民的权利问题。
【法新社布鲁塞尔6月22日电】德国总理默克尔周四坚称，相比英国脱欧谈判，欧盟的未来才是优先事项。与此同时，英国首相梅自8日的灾难性选举以来首次与欧盟领导人会晤。由于梅领导的政党在选举中失去了议会多数席位，她受到了来自各方的强大压力，梅表示，她出席布鲁塞尔峰会的任务是阐明英国脱欧后保护欧盟各国公民权利的计划。
不过，欧洲强大的国家德国的总理默克尔已明确表示，这并不是她的最首要议程。默克尔说:“对我而言，相比英国脱欧谈判，塑造欧盟27国的未来才是优先事项。”她说:“我们希望本着良好的精神去进行这些谈判，但是显然重点应当是27囯的未来。”
【英国广播公司网站6月22日根道】梅首相提出的脱欧法案将受到巨大阻力，苏格兰议会和上议院可能会与一些反对议员联手阻碍梅的脱欧进程。工党和自民党都警告梅脱欧将面临宪法危机，因为他们可能会在上议院挑战政府的脱欧计划。梅为脱欧将不得不放弃一些重点政策。
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