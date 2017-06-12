俄罗斯取消与美国外交对话 回应制裁

【德国《商报》网站6月21日报道】在美国对俄罗斯加强制裁后，莫斯科取消了两国外交部门之间的髙级对话。俄罗斯外交部副部长谢尔盖 •里亚布科夫说，他周四将不会按原计划和美国副国务卿托马斯•香农举行会晤。里亚布科夫在俄罗斯外交部周三发表的一份声明中说:“在美国作出扩大制裁决定后，形势不适合邀请他们参加下一轮对话。”
美国对此举感到遗憾。美国国务院的一位女发言人说:“我们对俄罗斯决定取消就阻碍双边关系的问题进行磋商感到遗憾。”她还说，美国财政部昨天宣布的制裁措施并不是一项新决定，而只是为了防止相关规定被规避而对现有制裁措施进行的更新。
这一磋商机制是俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿蒂勒森商定的，目的是为了解决俄美关系中的许多问题。里亚布科夫说，美国宣布的对俄新制裁是乌克兰总统波罗申科访美期间得到的政治礼物。美国财政部周二在对俄制裁名单上又添加了38个制裁对象。
克里姆林宫也对新制裁提出批评。俄罗斯总统普京的新闻发言人德米特里•佩斯科夫说，华盛顿继续高谈制裁，却没有展示“解决我们围绕乌克兰发生的问题”的政治意愿。 佩斯科夫说，目前还未就普京与美国总统特朗普可能在汉堡二十国集团峰会期间的会晤作准备。他以外交辞令说，不排除这样的会晤，因为两国元首都将参加7月7日至8日的二十国集团峰会。
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