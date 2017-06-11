最长名称公司火了！全名39个字 网友：求开发票时的心理阴影面积

8日，陕西省宝鸡市的一家公司在网络走红，红的原因不是公司产品，而是因为公司名字堪称“史上最长”。公司全名一共有39个字：“宝鸡有一群怀揣着梦想的少年相信在牛大叔的带领下会创造生命的奇迹网络科技有限公司”。
被网友称为“最长名称公司”、“这公司的名字一口气念不完啊”。小编通过国家企业信用信息公示系统查询后发现，这家公司竟然真！的！存！在！
8日上午，疑似公司的财务公章照片被网友曝光，在微博，微信群中流传。网友笑崩了：开发票，刻公章的小伙伴估计要疯了。
随后，记者联系上公司名称中的“牛大叔”牛育龙，“牛大叔”表示很吃惊，对公司网络爆红的情况表示并不知情。他透露，公司的主营业务是生产销售“牛大叔”安全套。
牛育龙在微信上给记者发来了一段语音，是由他创作并演唱的一首歌“引爆爱的力量”。果然，这家被媒体称为“史上最有情怀公司名”的公司，从名字到上下员工都透露着情怀与理想。
不过，这么响(qi)亮(pa)的名字，到底是怎么来的？记者采访了“牛大叔”牛育龙：
记者：公司的名字是怎么起的？
牛育龙：这个名字是公司所有伙伴们的集体创作。大家都很努力，都在追寻着梦想，同时出于对我的信任，想一起来创造这个奇迹，最后就决定用了这个名称。
记者：公司名字注册时有没有遇到困难？
牛育龙：确实遇到了很多困难，但是我坚信可以注册下来。公司名字注册用了五个月。
记者：网传的公司公章图片是真的吗？刻公章，开发票会不会像网友预想中的有困难？
牛育龙：是真的。公章已经刻好，没有遇到特别的困难。
记者：平时生活中，你们都怎么跟人介绍公司的呀？
牛育龙：公司还没正式营业。（笑）但银行开户时特意给我们弄了一个简称，我还不知道。
记者：对于公司的意外爆红有没有预想到？现在公司情况如何。
牛育龙：没有预计到会在网上爆红。目前公司正常上班，我也一样。
通常公司起名除考虑新颖别致、简洁响亮、底蕴丰富。不过，也有一些企业用奇异、幽默的词汇作为企业名字。 比如，“深圳市赚他一个亿电子实业有限公司”“北京怕老婆科技有限公司”“你瞅啥（深圳）科技有限公司”……
你还见过哪些奇葩的公司名称？
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