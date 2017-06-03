增长与就业向好，欧元区天气转晴

眼下,欧元区经济形势似乎越来越好。失业率处在近8年来的最低。一季度经济增速达0.5%，高于英国的0.2%。
经济调查数据显示，二季度经济发展延续了新年以来的走势。从英国IHS 马基特公司发布的欧元区采购经理人指数调查简报来看，欧元区5月经济增速达到6年来的最高点。近日，欧盟将欧元区今年增速预期微微上调至 1.7%, 几乎与2016年的1.8%相当。 此外，失业率预计将继续降低，经济复苏的影响将最终扩散至欧元区的每一个角落。
有专家认为，民粹主义支持率下降与经济复苏同时发生并不是巧合。
日本野村公司分析师安迪•凯茨说：“近几个月来，反建制派政党或者民粹主义政党的支持率出现了明显下滑。”
凯茨认为，有多种因素促成了近来的经济复苏，包括全球经济复苏、内需改善、资本支出回暖和青年人失业率大幅下降。从中长期来看，欧元区成员国公共财政状况改善，将进一 步支撑经济增长，各国政府将有更大空间支持经济复苏。
有经济学家指出，经济前景向好与反建制派政党人气下降之间的互动关系是双向的。民粹主义衰落会反过来促进经济发展。
荷兰商业银行分析师贝尔特•科莱恩说：“人们似乎在迅速恢复对欧洲经济的信心。”他认为更加乐观的情绪源于官方数据及调查所反映出的增长态势，以及荷兰与法国大选后的政治气氛变化。
科莱恩说：“人们的感觉是，我们在政治风险方面经历了转折期。特朗普当选和英国脱欧之后，人们担心这种倩绪会越来越普遍，担心这会成为摧毁欧元的巨大力量。”
但科莱恩同时告诫说，不应沉醉于所谓的“欧洲幸福感”。他从希腊和意大利的状况中看到了风险。希腊面临债务问题，意大利的失业率则依然居高不下，青年人失业率尤其堪忧。
科莱恩说：“以为所有问题都已解决是很愚蠢的。”（《卫报》）
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