新加坡说仍面临最高级别恐怖威胁

新加坡6月2日电，新加坡内政部1日发布的一份报告说，该国近年来一直面临着最高级别的恐怖主义威胁。在过去一年里，新加坡已成为恐怖主义分子锁定的目标，并且本地区恐怖主义对新加坡的威胁正在加剧。
这份名为《2017年新加坡恐怖主义威胁评估报告》的文件指出，极端组织“伊斯兰国”是新加坡最严重的威胁来源。该组织于2016年在印度尼西亚雅加达､马来西亚吉隆坡等东南亚多地发动了数次恐怖袭击。
报告说，亲“伊斯兰国”的武装分子可能会在东南亚某些地方建立基地，而这对于安全部门来说是难以处置的。同时，新加坡参与了多项国际反恐合作，还同西方国家有许多经济和商业往来，有理由引发该组织的厌恶，成为“伊斯兰国”在海外“展示实力”的关键目标。到目前为止，新加坡安全部门发现“伊斯兰国”已经策划过两起针对新加坡的袭击。
报告说，新加坡还面临来自受“伊斯兰国”号召变得激进极端的个体恐怖分子袭击的潜在威胁。他们发动的袭击难以预防，在快速发动前很少出现预警，并且并不需要精密武器就能发动袭击。因此，这类恐怖分子成为新加坡最密切关注的恐怖威胁来源。近年来，新政府逮捕了越来越多变得激进极端的公民。其中，两名最近被逮捕的新加坡公民承认曾准备以“伊斯兰国”的名义在新加坡发动袭击。
另据《海峡时报》报道，去年一份恐怖主义刊物将新加坡交易所和新加坡的一个港口列为恐怖主义袭击的目标。(新华社)
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