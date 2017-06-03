普京大赞特朗普期待建立关系

【塔斯社俄罗斯圣彼得堡6月1日电】俄罗斯总统普京1日称美国总统特朗普是一个坦率、直接的人，并表示愿意与其建立正常的工作和私人关系
俄罗斯领导人在会见世界各大通讯社负责人时表示，他和特朗普并非朋友。当被问到他和特朗普的“友谊”时，他说:“我们怎么能和不熟悉的人交朋友呢？我觉得，特朗普先生不会把我称作朋友，我也一样。我和他不熟，一次面也没见过!” 在回答如何看待特朗普的问题时，普京表示，他原则上喜欢特朗普这样的人。俄总统强调:“他(特朗普) 是一个坦率、直接的人。你不能把他归为传统政治家, 他没搞过政治。”普京认为，这是一个重大优势。他说: “因为这个人用全新的视角看待事情，有些人喜欢这 样，也有些人不喜欢，但这通常会带来某些好处。”
普京提醒说，特朗普在竞选总统时表示将努力实现俄美关系正常化，使其符合两国利益。他说:“我当然愿意和美国总统开展这种对话。”但他同时指出，现在还不知道俄美关系在实践中将如何发展,因为“美国仍在上演政治内斗，使很多方面的关系无法理顺”。
【美联社圣彼得堡6月1日电】俄总统普京今天承认，一些“爱国的”个人也许参与了对美国的网络攻击。但他强调，作为一个国家，俄罗斯从未参与其中。普京还皙言，他将耐心等待美国的政治斗争结束，并打造与美国总统特朗普的建设性关系。
普京抨击了美国国内“恐俄的歇斯底里症”他说，这让“相互合作，甚至是交谈，都变得不太方便”，这种情况总有一天必须改变。普京在与国际主要通讯社的髙级编辑会谈时强“我们从未在国家层面参与其中调，”。他声称，一些指向俄罗斯黑客参与了对美网络攻击的证据可能是为了抹黑俄罗斯而伪造出来的。普京说:“我可以想象，有人故意实施了一连串网络攻击，并制造出俄罗斯是攻击源头的假象。这利用现代科技很容易做到。”普京还说，俄罗斯作为一个国家从未参与其中，但俄罗斯与西方的紧张关系可能促使一些个人发起了这 些网络攻击，这“在理论上是有可能的”。
他说:“黑客是自由的，就像艺术家早晨醒来，心情不错就开始作画一样。黑客如果有爱国情绪，就有可能为对抗那些说俄罗斯坏话的人贡献力量。”他还说，无论这些黑客来自哪里，都不可能影响美国大选的结果，因为民意并不那么容易被操控。他说，特朗普有关改善俄美关系的竞选承诺令俄罗斯感到鼓舞，俄罗斯仍希望与美国进行建设性对话: “我们有耐心，我们知道如何等待，我们将会等待”。普京称赞特朗普是一个“坦率的人”。他说，尽管有人认为缺乏从政经验是特朗普的劣势，但他认为，这洽恰是有益的，因为“他有一套全新的视角”。
【美联社圣彼得堡6月2日电】俄总统普京2日敦促美国商人利用他们的影响力帮助俄美关系实现正常化。
普京在圣彼得堡经济论坛上发表讲话说，俄美关系现在处于自冷战以來的最低点。在出席一个小组会议期间，普京呼吁与会的美国商人“帮助恢复正常的政治对话……帮助新当选的总统和新政府”。他还表示帮助改善美国企业在俄罗斯国内的经营条件。
【俄罗斯卫星网6月2日报道】美国雅虎新闻网站援引多位消息人士的话称，特朗普上任伊始就责成国务院工作人员制定放松对俄制裁的提议，但遭到了前总统奥巴马团队成员的强烈反对。美国国务院前任制裁政策首席协调员丹•弗里德说:“白宫认真考虑过单方面取消对俄制裁。”他称在新政府刚上任那几周接到了多位官员“惊慌失措”的电话，他们说被责成制定解除制裁的一揽子措施。奥巴马时期的助理国务卿汤姆•马利诺夫斯基也表示，他曾千方百计阻止取消制裁。他称:“这会成为俄罗斯人的彻底胜利。”
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