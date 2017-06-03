美推联合国扩大对朝制裁黑名单

【美联社联合国6月2日电】美国周四提交给联合国安理会成员国传阅的一份美方起草的决议案将向联合国的一份制裁黑名单中新增与朝鲜核和导弹计划有关的14名个人和4个实体。
这份决议不会针对朝鲜的导弹试验实施新的制裁，中国一直反对这样做。据外交人士称，最终草案预计在周五下午进行表决。这项决议案似对一系列朝鲜人实施一项全球旅行禁令和资产冻结，其中包括据信领导海外间谍行动和情报收集的人物以及控制媒体和关键性的政府和军队职位任命的官员。一家银行的驻越南代表和两家企业的负责人也将面临制裁。
这项草案还将冻结两家贸易公司、一家银行和负责所有导弹项目的朝鲜人民军战略火箭部队的资产。安理会已经对朝鲜实施了六轮制裁，美国一直在推动新的、更加强硬的措施。但是，中国常驻联合国代表刘结一上周明确表示，北京最优先考虑的是在朝鲜开展多次试验之 后重启与朝谈判以缓解当前的紧张局势，而不是施加新的制裁。一位外交官称，拥有否决权的五个常任理事国已经同意这项决议案。决议案并未要求实施任何新制裁，但是将向联合国的制裁黑名单中增加大最与朝鲜的核和导弹计划有关联的个人与实体。这份名单上目前有受制裁的39名个人以及42个实体和组织。
【共同社纽约6月2日电】针对朝鲜多次发射弹道导弹，美中两国目前已就联合国安理会的对朝新制裁决议案达成了一致。一贯重视对话的中国也表示同意。美国1日向安理会理事国散发了决议案。其主要内容是将有关核和导弹开发的14名个人及4个实体添加进制裁名单中。决议案似于当地时间2日进行表决。
若安理会制裁决议获表决通过，将是1月特朗普政府上台后的首次。虽然制裁内容只是在以往制裁范围内扩大个人和团体，但也必将招致朝鲜反弹。美国1日还对帮助朝鲜逃避制裁的俄罗斯企业实施了单独制裁。握有否决权的俄罗斯表示反对，决议案的表决或将面临波折。决议案新增的制裁对象包括朝鲜情报机构侦察总局第5局局长及劳动党相关人士等14人。朝鲜人民军战略火箭部队、被视为与管理朝鲜劳动党委员长金正恩秘密资金的机构存在关联的高丽银行等4家实体也被列入其中。
特朗普政府要求中国采取限制对朝鲜石油出口等具体措施加强制裁，但要将此类措施加入安理会制裁还需要时间协调，因此美国可能先扩大制裁对象。
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