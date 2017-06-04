中国欲与东盟举行联合军演，不欢迎“不具立场”国家

新加坡《星期天时报（The Sunday Times）》报道，中国国防部的周波大校在香格里拉对话的小组讨论会上表示，中国与东盟正在探讨明年举行联合军事演习。
据引述，他也说道：“我们希望那些声称在南海问题上不具立场、不偏袒任何一方的国家，不要在敏感的水域中进行联合巡逻或演习以增加紧张局势。”
周波是中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心的主任。讨论会的出席者还包括越南公安部副部长裴文南、日本副幕僚长住田和明、以及美国西太平洋后勤部队司令Donald Gabrielson海军少将。
他指出，中方曾于去年在老挝举行的中国—东盟国防部长非正式会议上提出联合军演的想法，并旨在建立双方的相互信任。东盟中有几个成员国与中国在南海有岛屿的主权争议。
他也表示，中国也准备好探讨建立中国—东盟国防通信联系的可能性。
他说道：“我们认为，所有的磋商、对话与合作，在促进海上安全和避免海洋冲突方面发挥了重要作用。”
周波指出，东海和南海情况稳定，“海上没有大规模冲突的现实威胁”。他补充道，减少或避免可能不友好或敌对的军事活动，是避免冲突的最直接有效的方式。
在被问道中国在南海的军事化活动时，他表示中国仅仅只是在扩大土地面积，是中国的权利，而且“从未威胁要对任何人使用武力”。
他问道：“美国船只在中国领海的频繁航行，不是军事化吗？”
Donald Gabrielson海军少将则说道：“有趣的是，中国说他们把军事装备添加到岛屿上并不是军事化，而美国——在这个地区的存在时间比在座各位活着的时间都长——却是在军事化。”
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