    • 2017年6月4日

    Home ASEAN China US 中国欲与东盟举行联合军演，不欢迎“不具立场”国家

    中国欲与东盟举行联合军演，不欢迎“不具立场”国家

    星期日, 六月 04, 2017 , ,

    新加坡《星期天时报（The Sunday Times）》报道，中国国防部的周波大校在香格里拉对话的小组讨论会上表示，中国与东盟正在探讨明年举行联合军事演习。

    据引述，他也说道：“我们希望那些声称在南海问题上不具立场、不偏袒任何一方的国家，不要在敏感的水域中进行联合巡逻或演习以增加紧张局势。”

    周波是中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心的主任。讨论会的出席者还包括越南公安部副部长裴文南、日本副幕僚长住田和明、以及美国西太平洋后勤部队司令Donald Gabrielson海军少将。

    他指出，中方曾于去年在老挝举行的中国—东盟国防部长非正式会议上提出联合军演的想法，并旨在建立双方的相互信任。东盟中有几个成员国与中国在南海有岛屿的主权争议。

    他也表示，中国也准备好探讨建立中国—东盟国防通信联系的可能性。

    他说道：“我们认为，所有的磋商、对话与合作，在促进海上安全和避免海洋冲突方面发挥了重要作用。”

    周波指出，东海和南海情况稳定，“海上没有大规模冲突的现实威胁”。他补充道，减少或避免可能不友好或敌对的军事活动，是避免冲突的最直接有效的方式。

    在被问道中国在南海的军事化活动时，他表示中国仅仅只是在扩大土地面积，是中国的权利，而且“从未威胁要对任何人使用武力”。

    他问道：“美国船只在中国领海的频繁航行，不是军事化吗？”

    Donald Gabrielson海军少将则说道：“有趣的是，中国说他们把军事装备添加到岛屿上并不是军事化，而美国——在这个地区的存在时间比在座各位活着的时间都长——却是在军事化。”
    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： , ,