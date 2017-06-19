怕耽误女儿高考，病危父亲拔管了……

“耽误了你考试，我不如死了。”病床上的父亲拔下呼吸机无情地逼迫着女儿。
得知父亲病危，牛文丽冲进病房嚎啕大哭。 本文图片均为 东方IC 图
6月2日，离高考仅剩下四天时间。山西吕梁岚县高三学子牛文丽正面临着决定前途命运的高考，父亲却发生意外高位截瘫、肺部感染严重。留下，怕父亲情绪激动真的发生意外；离开，割舍不了对病重父亲的惦念。两难之间，倔强孝顺的女儿选择在病房外偷偷守护冲刺高考。
4月21日，59岁的父亲牛连生在山坡田里干活时，不小心脚下踩空掉落山沟里，当即被送到山西山大二院检查发现胸椎、腰椎多处骨折、肺部感染严重、双下肢失去知觉、大小便失禁。女儿牛文丽正在全力冲刺高考，父母把这个不幸瞒下来了，不想让自己的独生女在高考前夕受到任何影响。
懂事的牛文丽边照顾父亲边做备考。
东拼西凑的20多万元很快就花没了，本就贫穷的家再也无法支付高昂的治疗费用。为了减省花费，5月23日，夫妻俩转回到当地县医院继续治疗。还没喘口气，牛连生就因肺部感染严重危及生命，被下了病危通知书。捧着病危通知书，母亲张翠萍慌了，她担心女儿见不到父亲最后一面，终于还是将事情告诉了女儿。
6月2日，牛文丽和母亲张翠萍在医院照顾牛连生。
牛文丽赶回来冲进病房。 往日像天一样的父亲，如今只能仰面朝天躺在病床上。母亲拖着残疾的身体日夜照顾，翻身、拍背、喂水、擦屎、接尿，早已疲惫不堪。看着虚弱的父亲、看着驼背的母亲、牛文丽心疼得眼泪怎么也止不住，她哭着埋怨母亲为什么不早点告诉她。照顾完父亲，她抓紧一切时间备战高考，她知道她是全家人的希望，不能在这次高考中失利。
然而，在悉心照料父亲两天后，牛文丽却遭到了父亲的“驱逐”。因为在这两天里，父亲看到牛文丽一边忙着照顾自己、一边还要抓紧复习功课，深感自己拖累了女儿。父亲拔下呼吸机以死相逼，让她回学校专心复习备考。这个独生女儿对于牛连生夫妻来说太珍贵了。妻子张翠萍先天驼背，严重的身体缺陷使她十月怀胎的过程比正常人更为艰辛。为此，他们只生了牛文丽一个孩子。
为了不让父亲担心，牛文丽躲在病房外温习功课。
“爸，我听你的话，我回学校去。”牛文丽边哭边安抚父亲。假装和父亲道别的那天开始，牛文丽便躲在病房门外坐在小马扎上冲刺高考。牛文丽躲到病房门外，一边温习功课、一边关注着父亲。趁父亲睡着了，她悄悄走进去看一看，拿起父亲换下来的衣物，抢在母亲前头去洗了；帮母亲跑路买上饭，轻轻放在小桌上；晚上，她嘱咐母亲安心睡觉，再定时叫醒母亲帮父亲翻身。
“陪着父亲，我也要考好。”父亲的心愿她十分明了。家里只有她一个孩子，高考寄托着全家人的希望。她不会放弃努力，但她也不能离开。距离高考只剩几天时间了，正是最后全面梳理、补漏的阶段。牛文丽上一次模拟考试考了500分。老师说，发挥正常的话，上二本应该没问题。
牛文丽的家，一家人的生活并不富裕。
如今家庭的重担落在了母亲张翠萍的身上。
平时夫妻俩种着两亩地，养些猪羊，靠走街串巷卖豆腐为生，每年能有两、三万元的收入。虽然不富裕，但也能给一家人安定、温暖的生活，让独生女儿牛文丽在无忧无虑中成长。牛连生的意外，使一家人顿时陷入了困境。在医院做手术以及后续治疗，一个月下来花费了25万多元。不仅花光了家庭所有的积蓄，还欠了十几万元外债。
据当地医院医生讲，牛连生目前最严重的是肺部感染，如果不及时治疗随时可能危及生命。可是县医院的医疗条件有限，这一家已经没有钱再将他转往大医院进行治疗。
“我现在最想的就是睡一觉。”连续睡眠不足，牛文丽好想睡个整觉。但她坚持着，她知道，从小被父母呵护照顾，现在是她照顾父母的时候了。过去父母给了她一个温暖的家，今后，她要努力为父母撑起一片天。
（澎湃新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost