东盟三国将举行联合海上巡逻 阻断武装分子跨境通道

路透社报道，印度尼西亚、菲律宾与马来西亚宣布将于6月份开始，在苏禄海举行联合海上巡逻，以作为牵制伊斯兰武装分子的区域努力之一。
这将是在现有的海上巡逻之外所添加的举措。东盟国家的国防部长也表示要采用间谍飞机和无人机来阻断武装分子的跨境移动。
美联社报道指出，空中和陆地联合巡逻也将随后举行。
印度尼西亚国防部长里亚米扎尔德（Ryamizard Ryacudu）在参加香格里拉对话时表示，苏禄海由马来西亚沙巴州以及菲律宾南部所围绕，而此倡议是一个“由行动层级紧随的集体决议”。该倡议将包含三国地面部队之间的联合指挥所和演习。
他指出，联合巡逻的目的是“防卫和保护我们的边界，并向好战分子关闭边界，让他们无法去其它地区”。
“如果情况升级和扩展到其它水域，我们会希望请求其它国家加入。”
美联社报道指出，该地区已经感受到了伊斯兰激进分子的存在。菲律宾军队正在努力结束由500名与伊斯兰国组织形成联盟的极端分子对南部城市马拉维的占领。报道将此占领行为称为东南亚多年以来最大胆的武装攻击之一。
菲律宾国防部的国防政策副部长大卫（Ricardo David Jr.）说，参与马拉维袭击的40多名外国人，可能是找到了通过苏禄海的路径。
“他们在我们国家有一个后通道走廊，可能是在苏禄海和西里伯斯海地区，以让他们可以前往棉兰老岛与该地区的恐怖分子取得联系。”
报道指出，联合巡逻并不再东盟10国的框架下举行。
里亚米扎尔德表示：“东盟并不是一个军事联盟。它是防务合作。如果有任何问题，我们必须寻找组织的共同点。”
他补充道：“我们面临的威胁来自共同的敌人。恐怖分子就是敌人。特别是在东盟，我们并没有任何分歧。我相信这对于其它国家，例如中东，也可以是一个框架。”
在香格里拉对话举行的当儿，东盟国家也与美国共同承诺，要帮助菲律宾克服马拉维的军事袭击。
新加坡国防部长黄永宏表示，他提出以樟宜海军基地作为信息共享中心的形式作为支援。
三个国家也希望中国能提供船只。里亚米扎尔德在回答中方提问时指出：“它像是和平巡逻。非常重要的是，需强调它是联合的和平巡逻。”
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