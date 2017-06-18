新加坡银行家如何用4万元完成四居室的装修的？

两年前，银行分析师威廉·杜和妻子在新加坡的金殿路买下了一套四居室的公寓，并用4万新加坡元（约合人民币20万元）完成了这套公寓的装修。
在新加坡这个物价水平一向稳居全球前五名的花园国家城市，如何仅用4万新加坡元把一套大房子装修得舒服时尚？威廉有着自己的秘诀——上淘宝。
“一个在新加坡家居城里要卖700新元的复古灯，通过淘宝只要100新元，还包邮到新加坡。仅两盏顶灯和四盏床头灯就省下了2800新元。”威廉说。
而在俄罗斯，中国电商品牌同样受到青睐。俄罗斯女孩阿纳斯塔西娅·伊古姆诺瓦不久前通过速卖通购买了麻布、小勺子、蔬菜网盘等厨房用品，花费不到1000卢比（约合人民币120元）。“在俄罗斯，大家都很喜欢用这个网站，有时候买一个指甲剪也可以享受包邮。”阿纳斯塔西娅说。
当不少中国年轻人热衷于“海淘”购物时，部分海外消费者也逐渐“习惯”了从中国电商网站购买产品，而这正成为中国电商平台海外战略的重点——包括阿里巴巴、京东在内的多家电商平台在“618”年中购物节前夕相继宣布新动向：加速开辟海外市场。
6月12日，阿里巴巴旗下天猫推出“天猫出海”项目。天猫海外业务总监胡瑜玲介绍，“天猫出海”是以天猫作为主引擎，利用阿里巴巴核心电商板块，依托过去十几年打造的涵盖交易、支付、物流、营销、数据、技术等方面的新经济基础商业设施，将天猫生态模式逐步复制并落地到东南亚、印度以及全球市场，提高当地电商效率，服务海外消费者。
6月9日，京东正式上线“京东售全球”业务，表示全球200多个国家和地区的用户都可在京东商城购买商品，并享受快捷配送。据介绍，该业务上线以来，已有来自美国、法国、澳大利亚、加拿大、新加坡、新西兰等10个国家和地区的消费者下单购买商品。
此外，包括网易考拉海购、洋码头在内的跨境电商，也纷纷布局，与国外大型零售商合作。
APEC跨境电子商务创新发展研究中心主任、对外经济贸易大学教授王健表示，中国电商平台全球化的布局正一步步深入。“全球买、全球卖这种全球范围内的商品流动能更大程度上激活和唤醒全球消费市场，对全球零售业是非常大的利好，也为中国制造提供更多机会。”
胡瑜玲表示，“天猫出海”旨在为国内优质商家及商品提供交易、物流、支付、翻译等一揽子解决方案，帮助他们低成本、低门槛地拓展至全球市场。
中国手机品牌VIVO电商事业部总经理王永刚告诉记者：“无论国内还是海外，电商消费都是一大趋势，通过天猫出海等服务，我们可以为海外消费者提供更好的服务，进一步提升品牌认知度。”他表示，目前，VIVO电商渠道的海外订单已经稳定在每个月1000单以上，以东南亚国家、印度为主。
中国蓝牙耳机品牌QCY国内电商事业部总监来明阳表示，其5月份海外订单量已超过5000单，环比增长了5倍。“海外市场将成为我们的新蓝海。”
王健认为，全球贸易近几年正呈现“普惠贸易”的新趋势，即中小微企业、个人消费者都参与到全球贸易中，改变了原来只有大企业、进出口商参与的格局，而这种改变正是跨境电商所推动的，包括阿里巴巴旗下速卖通、eBay、亚马逊等知名平台。
而让中国制造更加顺畅地“联通”世界，背后离不开支付、物流网络的建设和完善。以阿里巴巴为例，支付宝目前支持18种货币结算，可为全球200多个国家和地区的用户提供服务；菜鸟跨境电商物流体系建立了110个跨境仓库，覆盖224个国家和地区。
菜鸟国际资深总监关晓东说，在东南亚，我们和当地的Lazada购物平台合作，在新加坡、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾已经建立中转中心。目前我们在东南亚市场的时效提升了25%，成本降低了44%。（新华社记者张璇 曹典）
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