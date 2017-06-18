卡塔尔外交困局出现转折 获土耳其伊拉克支持

沙特及其盟友从6月5日起对卡塔尔史无前例的打压出现转折。在土耳其总统埃尔多安严厉批评孤立多哈的行动后，土耳其外交部长恰武什奥卢6月14日启程访问卡塔尔。
据俄罗斯《生意人报》6月15日报道，还有几个地区大国也拒绝支持反卡塔尔联盟。在此背景下，给这场运动定调的沙特和埃及不得不减轻对卡塔尔的压力。
十天前，海湾地区爆发了近年来最严重的外交危机。现在，陷入孤立的卡塔尔得到两个中东重量级玩家土耳其和伊拉克的明确支持。
6月14日抵达多哈访问的土耳其外长会见了卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆和外交大臣穆罕默德。
土耳其总统埃尔多安扮演了多哈主要保护者的角色。他警告这种危险的封锁政策可能造成深远影响。土总统认为，在当前形势下，沙特国王作为海湾国家的领袖有责任化解危机。
如此看来，土耳其与伊朗的紧张关系并不妨碍安卡拉与德黑兰站在同一阵营。
报道称，安卡拉斡旋的原因在于，卡塔尔危机将威胁土耳其自身，特别是它制造了新的不稳定中心，削弱了土耳其在中东的影响力。
埃尔多安发表声明试图阻止反卡塔尔联盟的倡议，与此同时，伊拉克总理阿巴迪也作出表态。他认为，对卡塔尔的封锁打击的不是其领导人，而是人民。起初，巴格达在这场冲突中保持中立，试图作壁上观。但种种迹象表明，该国领导人最终决定与土耳其站在一边。科威特、阿曼、摩洛哥、约旦也不愿反对卡塔尔。
支持卡塔尔的不仅是中东国家。在南亚国家中，巴基斯坦总理谢里夫率先表示不愿中断与卡塔尔的外交关系。
卡塔尔局势的发展表明，封锁发起者已经开始后退，它们明白，完全孤立卡塔尔终究是无法成功的。
沙特外交大臣朱拜尔在与美国国务卿蒂勒森14日举行的联合新闻发布会上发表声明，试图给事件降温。发起封锁的其他国家也开始采取同样行动。
另据路透社6月14日报道，土耳其当日派遣外交部长前往卡塔尔，帮助卡塔尔修补与其他海湾阿拉伯国家之间的裂痕。
土耳其外长恰武什奥卢对卡塔尔通讯社说：“我们不希望海湾兄弟国家之间出现分歧，光说有问题而不去解决问题是不够的。”
土耳其总统埃尔多安与卡塔尔建立了密切关系，在卡塔尔建立了一个军事基地，同时与沙特也保持着良好关系。
恰武什奥卢将会见卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆。据卡塔尔的国营半岛电视台报道，他的下一站是科威特。科威特也在谋求调停这场危机。
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