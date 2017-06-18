美国与卡塔尔签百亿军火大单

【法新社华盛顿6月15日电】五角大楼方面称，美国国防部长马蒂斯和卡塔尔负责国防事务的国务大臣哈立德•阿提亚周三签署了购买价值120亿美元的F-15战机的协议。这一军售协议的签署正值卡塔尔邻国指责其支持恐怖主义、断绝外交关系之时，海湾地区的危机目前正在持续发酵。
美国总统特朗普表明了对沙特领导的这一外交封锁的支持，但其他美国官员则更加谨慎，并呼吁通过对话终结这一危机。五角大楼在一份声明中说:“这一120亿美元的销售协议将赋予卡塔尔一流的能力，并增强美国和卡塔尔之间的安全协作和协同性。”
马蒂斯和阿提亚还讨论了共同的安全关切，包括打击“伊斯兰国”组织以及“降低紧张态势的重要性，从而让海湾地区的所有伙伴国可以集中精力实现共同目标的举措”。
【美国有线电视新闻网网站6月14日报道】在卡塔尔和数个海湾邻国爆发外交危机之际，五角大楼与卡塔尔签署了价值120亿美元的F-15战机合同。
这一美国战机销售协议表明了美国对卡塔尔的支持。在逊尼派海湾国家沙特、巴林和阿联酋与卡塔尔断交后，美国总统特朗普似乎赞成这一举措，上周称卡塔尔应为打击恐怖主义做出更多努力。美国在中东最大的军事基地之一就设在卡塔尔，该国也是抗击“伊斯兰国”组织的关键力量。
但是起括国务卿蒂勒森在内的特朗普政府其他官员则呼吁缓和局势。周三在众议院外交委员会面前，蒂勒森刻适淡化任何与特朗普唱反调的暗示，称“我和他之间”在卡塔尔问题上“没有任何嫌隙”。卡塔尔国防部周三发布声明，庆祝签订这一战机协议。
“这一协定凸显了卡塔尔与美国展开同盟合作的长期承诺。”阿提亚在声明中说。他还赞许了美国和卡塔尔关系，称两国“多年来为根除恐怖主义并肩作战”。阿提亚称这一协议是“推进我们与美国战略与合作性防御关系的又一举措”。
【路透社迪拜6月15日电】卡塔尔通讯社报道说，两艘美国军舰14日已抵达多哈参加与卡塔尔海军的联合军演。
作为美国和其他方国家的主要盟友，卡塔尔日前成了国际焦点，因为沙特、埃及等阿拉伯国家切断了与它的外交关系，并指责它支持恐怖主义，还与沙特的主要敌人伊朗秘密合作。
卡塔尔是美国在中东最大的军事基地所往地，有1.1-万名美军驻扎在乌代德空军基地。那里还有100多架飞机。五角大楼上周再次称赞了卡塔尔让美国设立空军基地以及其“对地区安全的持久承诺”。五角大楼的安慰表态与美国总统特朗普的态度大不相同，特朗普曾往推特上赞扬沙特等国的断交决定。
现在还不清楚这两艘美国军舰的到来是在海湾外交危机爆发之前就计划好的，还是五角大楼对卡塔尔表示的支持。卡塔尔通讯社援引卡塔尔国防部的声明说，卡塔尔海军军官欢迎了两艘美国军舰的船员。
【美联社迪拜6月15日电】美国与卡塔尔的F-15战机销售协议和美国军舰的到访显示,在卡塔尔与阿拉伯国家产生争端的背景下，华盛顿方面仍与卡塔尔保持着重要的军事关系。
美国海军第五舰队司令比尔•厄本对美联社说，美国的“奇努克”号海岸巡逻船以及海岸警卫队快艇“巴拉诺夫”号15日已抵达卡塔尔首都多哈，进行“常规港口访问”。
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