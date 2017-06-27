经典歌剧走进纽约街区

歌剧最近在纽约出现在了最不可能出现的地方：翻新的汽车修理厂、廉价酒吧、篮球场甚至是旧航母上。这是一个艺术节为了实现与观众“近距离接触”目标——让这种高大上的艺术形式走进人们消磨时间的普通场所。将与6月底结束的2017年纽约歌剧节吸引了衣着随意但充满好奇的观众，其中一些人从来没去过豪华剧院观看这种昂贵的演出。今天，作曲家达吕思·米约《有罪的母亲》将在曼哈顿西区一间曾经的汽车修理厂上演它在美国的首秀。
此次歌剧节的30多场演出中包括在布鲁克林区一个篮球场上演的嘻哈音乐歌剧《弹跳》，一批公立学校的学生参加了表演。上周在哈勒姆区第129公立学校操场上演的多尼采蒂的《爱之甘醇》也邀请孩子们免费参加。在布鲁克林区帕克斯洛普街区一家名为“弗雷迪”的酒吧里，比才的《卡门》选段在酒渍斑斑的墙壁旁上演。此次歌剧节旨在改变正统大型歌剧的观众人数日益减少的现状。组织者说，尝试以新方式将歌剧呈现给各个年龄层的观众，为这种依旧伟大的音乐剧形式注入了新鲜血液。今年5月开幕的此次歌剧节聚集了一批小型创新公司，专家们称它们代表了这种古典艺术形式具有革新精神的未来。
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