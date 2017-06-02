中国的“骑跨式大巴”撞上最后的路障

它曾看起来像是对明日城市的眺望——不过中国的“骑跨式大巴”从一开始就备受怀疑，而现在又将驶往车辆报废厂。这种未来主义创意是一辆巨型的公交客车，它骑跨在街道车流的上方行驶，从而能让其他通勤车辆在其胯下穿行通过。该计划在去年夏季宣布时曾得到众多赞扬，但很快便遭遇到了可行性和投资的问题。
据中国媒体报道,其试验场现在将被完全拆除。报道说，工人们已经开始拆卸和移除在秦皇岛的试验轨道。这种所谓的“立体快巴”被吹捧为地面公共交通的一场革命，能够在地通勤旅客从每天被困在私家车内数小时的折磨中解救出来。然而，当其备受称赞的试验运行在河北省秦皇岛市开始仅几天后，所有的试验运行工作便被叫停了，怀疑之声也再度出现。许多人不相信这种车辆可以在弯道上行驶，或者能够妥善地在北京的人行天桥下通过。
批评者对于这种车辆如何拐弯、是否具有足以承载自重及旅客体重的强大动力，以及车上电池能使用多久等提出了质疑。有关这一项目是否得到当地政府部门批准也存在疑感，甚至有人怀疑：这可能是一个投资骗局。但对于这一设想的广泛兴趣确实表明，人们强烈渴望着可能帮助大城市摆脱交通堵塞噩梦的创意，即便这个创意乎已经撞上最后的路障。
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