短尾矮袋鼠被评为世界上最幸福动物

西媒称，世界上最幸福的动物既不是聪明的海豚，也不是人类的好朋友狗，而是在互联网上备受追捧的短尾矮袋鼠。
据西班牙《经济学家报》6月24日报道，当然，目前并不存在能够准确评估动物幸福感的方法，但还是可以通过其行为模式看出端倪。短尾矮袋鼠之所以被评为世界上最幸福的动物，主要是因为这种除了澳大利亚在世界范围内都不太知名的动物时刻保持着微笑。
短尾矮袋鼠是矮袋鼠属中仅有的一种袋鼠，是一种小型袋鼠。短尾矮袋鼠体形接近家猫，乍一看外形更像老鼠或松鼠。但可以肯定的是，它与啮齿类动物有着天壤之别。短尾矮袋鼠是有袋动物，近亲是大袋鼠，因此很多人称之为“侏儒袋鼠”。
短尾矮袋鼠主要生活在澳大利亚西海岸的小岛上，尤其是罗特内斯特岛。在这些岛屿上，它们过着无忧无虑的生活，唯一的天敌就是蛇。在澳大利亚大陆上，短尾矮袋鼠的数量较少，主要是因为受到狐狸和野狗的威胁。短尾矮袋鼠是食草动物，主要在夜间活动。
短尾矮袋鼠的照片在互联网上风靡一时，被很多网友称为“世界上最幸福的动物”。除了时刻保持微笑，短尾矮袋鼠不怕人的习性也非常讨当地人和外来游客的喜爱。即便如此，我们还是不能忘记它们是野生动物，在感到威胁时也可能被激怒甚至咬人。
然而，在短尾矮袋鼠讨人喜欢的外表背后还隐藏着一个令人伤感的事实：它们已经被世界自然保护联盟列为濒危动物。
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