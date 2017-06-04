东芝选定日美韩联盟为出售半导体业务优先谈判对象

东京6月21日电，日本东芝公司21日发表声明宣布，就出售半导体子公司“东芝存储器”事宜，已决定优先与日美韩联盟进行相关谈判。
声明说，当天举行的公司董事会会议决定，日本产业革新机构、日本政策投资银行、美国贝恩资本公司、韩国海力士公司等组成的联盟为出售东芝存储器公司的优先谈判对象。
东芝说，公司就各候选方提交的提案，从东芝存储器公司的企业价值、防止技术向国外流失、确保国内就业、手续的可行性等方面进行了综合评估，认为上述联盟的提案最具优势。
东芝希望在本月28日召开公司股东大会之前达成最终协议。但是与东芝共同运营半导体工厂的美国西部数据公司要求东芝中止出售其半导体业务的诉讼仍在继续，同时还必须通过相关各国反垄断法的审查，因此，到最终达成协议可能还存在波折。
据日媒报道，西部数据投资了东芝位于三重县的半导体工厂。该公司认为，东芝将半导体业务剥离到子公司“东芝存储器”并出售的行为，明显违反双方合资业务合同中禁止转让的相关条款，因此向国际商会的国际仲裁法院提起仲裁申请。
东芝公司因在美国核电投资方面失败而陷入财务困境，如果其不能在2018年3月末之前出售半导体业务以改善财务状况，结束资不抵债局面，按照东京证券交易所的规定，东芝有可能被迫退市。东芝希望通过出售半导体业务筹得至少2万亿日元(约合180亿美元)资金。(新华社)
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