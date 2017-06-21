(国际观察)特雷莎·梅能否挺过多重难关

英国和欧盟的“脱欧”谈判19日正式启动。同一天，伦敦北部一座清真寺附近发生货车冲撞行人的袭击事件。此外，伦敦一座居民楼数日前发生火灾造成的遇难人数已上升至79人。
从“脱欧”的诸多棘手难题到不断增多的恐怖袭击，从导致惨重伤亡的居民楼火灾到早些时候执政党在大选中的严重失利，英国首相特雷莎·梅正面临其执政以来前所未有的挑战。已有英国媒体发问，特雷莎·梅在首相宝座还能坐多久?
难关之一:如何平息火灾引发的愤怒
14日凌晨，从睡梦中醒来的伦敦人发现城市天际线中出现冒着黑烟的火柱——那是发生火灾的格伦费尔大楼。
人们从社交媒体和电视直播中看到现场的恐怖情景:火龙嚣张上窜，吞没高楼;有人曾在楼中摇晃手机灯光绝望求救;母亲将婴儿从10层楼抛下，把生的希望交给命运;负责救灾的消防局局长说，自己入职29年来从未见过如此大火……火灾死亡人数在接下来的几天不断上升，有媒体预计最终死亡人数可能在100人左右。
这场大火暴露出英国建筑安全监管的诸多漏洞。英国民众把怒火“烧”向了唐宁街10号。
伦敦当地一些居民说，遭遇火灾的居民楼此前就被指存在安全隐患，但未引起政府部门的重视;火灾发生后，特雷莎·梅迟迟没有到事发地所在社区，政府迄今未能解释为何火势蔓延如此之快，对那些失去亲人和住房的受害者也没有给予足够帮助。遇难者的亲朋好友更是指责政府“预防不力、救援失当、隐瞒真相”，愤怒的示威者甚至冲向首相府。
特雷莎·梅直言对火灾应对得“不够好”。包括一些内阁大臣在内的保守党议员都认定，特雷莎·梅无法带领他们进入下届选举，他们现在开始讨论什么时候可以让她下台。
伦敦政治经济学院管理系教授托尼·特拉威尔斯告诉新华社记者，大火给政府带来巨大挑战，将深刻影响英国政治。
难关之二:如何防止更多的恐袭发生
19日凌晨发生的货车撞人事件再次让所有英国人揪心。那天，在伦敦北部芬斯伯里公园清真寺附近，一辆货车冲撞行人，造成1人死亡、10人受伤。一名48岁男子在事件中被捕，据称他就是司机。
这座清真寺所在区域居住着大量来自北非与西亚的移民。舆论认为，袭击者是要挑起人们的仇恨，让更多人仇恨不同信仰者，让年轻人走向极端。特雷莎·梅19日说，警方正在将这一事件作为“可能的恐怖袭击”进行处理。除这起撞人事件外，自3月以来，英国已发生3起恐袭事件。
频发的恐袭事件也成为反对派攻击特雷莎·梅的把柄。
特雷莎·梅2010年至2016年在担任英国内政大臣期间大幅削减了英国警察数量。在野党认为这削弱了英国应对恐怖威胁的能力，成为现在恐袭频发的一个重要因素。
特雷莎·梅日前表示，如果在打击恐怖主义的过程中出现人权法“挡路”的状况，政府将毫不犹豫“改变”这些法律。令特雷莎·梅没有想到的是，她的这番言论再度引发在野党批评。
英国工党领袖科尔宾表示，面对恐袭，正确做法应该是增加警察和安保人员数量，并且“捍卫我们的民主价值，包括人权法律”。
难关之三:如何解决好“脱欧”问题
多事之秋，又正逢英国与欧盟之间的“脱欧”谈判按计划正式开始。执政的保守党本月上旬在议会下院选举中失去多数议席，不得不寻求小党的帮助。
有英国媒体报道，保守党一位极具影响力的大臣近日表示，特雷莎·梅如果稀释“脱欧”行动，将面临党内挑战，可能被赶下首相宝座。
他说:“如果我们得到强有力的信号，显示特雷莎·梅开始倒退，我认为她将面临相当棘手的局面。关键在于，她已不再是一个有凝聚力的角色。显然她已经给保守党议会党团造成巨大损失，所以恐怕现在(大家)对她已没有善意。”
另一方面，英国《每日邮报》一项最新民调结果显示，超过半数受访者对特雷莎·梅的“硬脱欧”政策表示反对，高达65%的人认为应与欧盟先达成某些协议后再“脱欧”。《星期日泰晤士报》报道，曾在“脱欧”公投期间持留欧态度的保守党成员正在寻觅特雷莎·梅的“接班人”。
如何同时顾及“硬脱欧”和“软脱欧”支持者的意见和利益，处理好“脱欧”问题，是摆在特雷莎·梅面前的严峻课题。
环顾英国，种种灾难和矛盾的背后是英国人对贫富差距的不满、对当权者改善民生不力的愤怒、对移民涌入与难民危机的强烈焦虑。
面对多重挑战，特雷莎·梅能否挺过难关，令人拭目以待。(新华社记者黄泳 桂涛 张代蕾)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost