汉语正成为俄罗斯国考第五外语 学汉语变成时尚

俄媒称，俄罗斯教育体系有了新的现象：学习汉语变成了时尚。
据俄罗斯卫星网6月24日报道，20年前，全俄约有30所大学和中学教授汉语，但现在已经超过了百所。而其中教汉语的高校数量要比中学少。俄联邦教育和科学监督局资料显示，现在俄罗斯有17个联邦主体的60所中学教汉语，集中在西伯利亚、远东地区和欧洲部分百万人口城市当中，比如莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、喀山和下诺夫哥罗德等。大多数学校将汉语作为基本科目，汉语考试分数计入总成绩当中。
报道称，一些家长几乎从孩子幼时开始就想让他们了解汉语。通常，汉语收费班接收3岁至4岁以上的学员。几乎在所有大城市中都有这样的收费班。社交网站上，有关私人教汉语的帖子更是多如牛毛。
据俄罗斯卫星网报道，至于大家都对学汉语感兴趣，其实并不令人奇怪。俄罗斯也是世界大潮中的一员。毕竟，中国是世界第二大经济体，这一点不得不承认。另外，对于俄罗斯人来说，中国还是最近的邻居和可靠的伙伴，大家都珍视这种关系。
报道称，种种事实表明，在俄罗斯，汉语正成为国考第五外语。目前，作为试点，已在进行汉语国家考试。去年秋季，参加汉语考试的约有1500人，但今年已经覆盖所有有汉语课程的中学。
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