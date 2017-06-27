中国立规将严惩经济数据造假

日媒称，中国将从8月1日起施行《中华人民共和国统计法实施条例》。此举目的据说是严惩虚报国内生产总值（GDP）等经济数据和篡改数据等行为，以恢复公信力。
据日本《产经新闻》6月26日报道，不久前，中国国家统计局正式成立了“统计执法监督局”，改变指挥系统，统一管理下级统计当局，避免地方政府官员操纵数据。另外，条例还就事前泄露统计数据等行为规定了罚则。
报道称，在该条例实施前的7月中旬，中国将发布今年二季度GDP统计数据。
《产经新闻》报道称，今年1月，辽宁省省长陈求发在省人大会议作政府工作报告时表示，辽宁省所辖市县在2011年至2014年存在财政收入数据造假的问题，导致经济数据被注入水分。地方政府公开承认经济数据造假，这在中国还是头一次。
另据台湾“中央社”6月26日报道，审计署公布央企审计情况显示，在20家央企中有多达18家虚增收入，过去数年累积总额达到2001.6亿元人民币。
台湾媒体援引大陆媒体6月26日的报道称，虚构业务、人为增加交易环节、调节报表是这些央企虚增收入的主要方式。
报道称，过去几年来，这18家被审计署发现虚增收入的央企，虚报总额达2001.6亿元、利润202.95亿元，分别占同期收入与利润的0.8%和1.7%。
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