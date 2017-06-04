新华社综述：中国代表团在新加坡香格里拉对话会发出中国声音

率团参加在新加坡举行的第16届香格里拉对话会的中国代表团团长、中国人民解放军军事科学院副院长何雷3日就亚太地区多项热点事务阐述中方立场，涉及中美关系、地区规则、南海航行事务及朝鲜半岛核问题等。
何雷对媒体记者表示，中方重视中美关系。作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美关系不仅关系到两国间安全和稳定，还对亚太地区以及世界的安全和稳定有着重要影响。
何雷对美国国防部长马蒂斯有关欢迎中国发展、寻求中美合作以及坚持一个中国原则等表态表示赞赏。他说，中美两国元首今年4月的会晤，为中美关系向前发展奠定了基础，也指明了方向。
他表示，中美两军关系是两国关系的一部分，中美如果能“坚持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，增强战略互信，加强危机和风险管控”，就会有更多的合作空间，两国关系就一定能向前发展。
就台湾问题，何雷表示，美国应在一个中国政策和中美三个联合公报的基础上妥善处理涉台问题，中国政府和中国人民坚决反对美方向台湾出售武器，坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系。
何雷表示，在中国南海不存在航行自由的问题。何雷同时强调，航行自由与抵近侦察等军事活动“不能画等号”。用军机军舰到中国岛屿邻近海域和上空抵近侦察等行为明显不属于自由航行范畴，中国政府与中国人民坚决予以反对。
何雷表示，中国和中国政府一直是国际规则和地区规则的维护者和遵守者。中国参与起草并签署了最重要的国际规则——《联合国宪章》，同时目前已经与世界上其他国家签订了超过2.3万个双边协议和400多个多边协议，还参加了联合国所有的专业委员会。
何雷强调，国际规则应该是得到大多数国家认可、代表大多数国家利益的规则，地区规则要代表地区大多数国家的利益。在这方面，《南海各方行为宣言》和《南海各方行为准则》框架协议都是地区规则的代表性案例。
就朝鲜半岛核问题，何雷表示，朝核问题的根源是朝鲜和美国之间的战略互疑。朝核问题同样涉及中方利益，中方也对此做出了积极努力，将继续以“三个坚持”为基本原则应对这一问题。
第16届香格里拉对话会2日至4日在新加坡举行，共有22个部长级代表、12个国家军方领导人以及来自39个国家的高级军官和学者参会。（新华社记者陈瑶 耿学鹏 谢美华）
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