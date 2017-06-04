新加坡防长：东盟正寻与大国合作“黄金比例”

作为香格里拉对话会的东道主，新加坡在中美等地区大国间小心地保持着平衡。
新加坡国防部长黄永宏3日下午在部长圆桌会议后接受澎湃新闻采访时坦言，东盟承认美国及中国、印度等新兴大国在亚太地区的作用，正在试着寻找一个“黄金比例”，使得地区内的大小国家都能维护自己的利益。
2日下午“香会”尚未正式开始，黄永宏就与中国军方代表团团长何雷进行了会面。他表示香格里拉对话会一直高度重视中国的参与，新加坡认为中国在亚太扮演着重要角色。中国的和平发展，不仅在经济上有利于各国，同时在安全上也有利于各国。
3日清早，黄永宏又与美国国防部长马蒂斯共进早餐，再次确认了两国长期的军事关系，讨论了一系列安全议题及合作领域，以促进地区稳定。他们还确认了美国在亚太地区持续存在能够“保障（地区）安全稳定”。
与澳大利亚、日本等美国重要盟友在“香会”上呼应美防长马蒂斯的南海立场不同，黄永宏小心地保持谨慎，在6月1日“香会”正式开幕前的五国联防协议新闻发布会上，他两次避开回答相关提问。
但这丝毫没有影响美国防长马蒂斯在南海问题上寻找其他突破口，“基于规则的秩序”（rule-based order）这一2017年香格里拉对话会上的高频词再度展现了美国“高超的造概念”能力。实际上，这个概念系马蒂斯前任卡特去年在“香会”演讲首度提出，但2016年反响平平，多位在场专家当时向澎湃新闻表示“不知所云”。
在今年6月2日的主旨演讲和3日的大会发言中，澳大利亚总理特恩布尔和美国国防部长马蒂斯再度反复推高这一概念。日本防长稻田朋美、法国防长古拉尔和澳大利亚防长佩恩的发言环节更是以“坚持基于规则的地区秩序”为题。
但应该基于怎样的规则却似乎没有定论。马蒂斯发言后，有外国代表问道，美国退出《跨太平洋伙伴协议》、《巴黎气候协定》等多边协议，如何能使其他国家确信美国不会破坏现有的国际秩序。中国军事科学院中美防务研究中心原主任姚云竹少将（退役）更是直接提问，没有签署《国际海洋法公约》的美国在他国领海开展“航行自由”行动是遵循怎样的规则。
黄永宏接受澎湃新闻采访时表示，东盟国家及其伙伴，包括澳大利亚、新西兰、中国、印度、韩国、日本等，都同意地区秩序应该基于规则，但问题在于，各国遵循的是什么样的规则，当不同国家对如何解释或实施规则存在分歧的时候，有没有方式去解决分歧。
“我没有听到任何人说自己反对和平解决分歧。”黄永宏说，“我们也许不会事事都同意，解决有些事情需要花更长时间，但香格里拉对话这样的平台（至少可以让各国进行对话）。”
出席本次香格里拉对话的中方代表、中国人民解放军军事科学院副院长何雷中将在2日回应特恩布尔演讲时表示，当我们谈规则的时候，我认为国际规则要反映各国普遍共识，而不能由部分国家单方面解释和决定什么是国际规则。地区规则要反映所在地区的共同利益和价值，比如《南海各方行为宣言》和《南海各方行为准则》框架协议，就是中国与东盟国家之间的共识。
黄永宏在采访中表示，“南海行为准则”磋商是一个有用的平台，磋商越快开始、越快完成，越有利于亚太地区的稳定。今年5月18日，中国与东盟十国外交部高官在贵州省贵阳市举行的落实《南海各方行为宣言》（DOC）第14次高官会上，审议通过了“南海行为准则”框架。
此外，针对美国亚太安全政策的不确定性，地区国家频频表达担忧。即便在马蒂斯发表演讲后，马来西亚国防部长也直言，“我们仍在试图搞清楚他的地区政策，我想要非常清楚地搞清楚新政府的真实意图是什么。”
作为美国在亚太的重要伙伴国，新加坡防长黄永宏对马蒂斯的演讲感到满意。对于特朗普“美国第一”原则是否会削弱美国的国际影响，黄永宏表示，大多数国家都会首先考虑本国和本国人民的利益。至于美国希望如何与亚太国家进行重新谈判、达成协议，也是每个国家都会做的事。(澎湃新闻)
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