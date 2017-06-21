武装分子与政府军交火并劫持5名平民

一伙武装分子21日袭击菲律宾南部北哥打巴托省皮格瓦亚镇，与政府军发生交火。武装分子在逃离途中占领当地一所学校，并挟持5名平民。
菲律宾媒体援引皮格瓦亚镇警察局长雷亚伦·马蒙的话报道说，警方21日收到报告，一伙数量不明的反政府武装“邦萨摩洛伊斯兰自由战士组织”成员当天袭击皮格瓦亚镇，并与政府军发生交火。
菲律宾武装部队发言人雷斯蒂图托·帕迪利亚证实了此次交火，并表示政府军已击退武装分子，当地局势恢复安全。
帕迪利亚说，根据军方收到的报告，武装分子逃离途中占领当地一所学校，并挟持5名平民作为“人体盾牌”。由于武装分子已被击退，军方尚不能确认人质身份以及是否获释。
帕迪利亚还说，此次交火与菲律宾南部马拉维市战斗无关联。
皮格瓦亚镇位于马拉维以南约200公里。今年5月底，菲律宾军方在马拉维搜捕“穆特组织”和阿布沙耶夫武装人员，引发双方交火至今。
“邦萨摩洛伊斯兰自由战士组织”2008年从菲律宾主要反政府武装“摩洛伊斯兰解放阵线”分裂，后者2014年3月与菲政府签订全面和平协议。“邦萨摩洛伊斯兰自由战士组织”则拒绝和谈。
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