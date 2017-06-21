文在寅称朝应对美学生之死负责

【韩联社华盛顿6月20日电】美国哥伦比亚广播公司电视台20日播出对韩国总统文在寅的专访,文在寅认为朝鲜对美国大学生瓦姆比尔的死亡负有重大责任。
文在寅在接受采访时表示，本次事件是在瓦姆比尔被朝鲜扣押期间发生的，虽然无法断言是朝鲜下手，但毫无疑问朝鲜在瓦姆比尔的死亡过程中负有重大责任。文在寅说，可以推测朝鲜对瓦姆比尔进行了无理和残酷的折磨，“我强烈谴责朝鲜的这种行径”。他还说，仍有很多韩国人和美国人被拘押在朝鲜，强烈敦促朝鲜尽快释放被扣人员，让他们回到家人身边。
【韩联社首尔/华盛顿6月20日电】文在寅在接受美国哥伦比亚广播公司电视台采访时，就解决朝核问题表示，只靠制裁与施压不能解决朝核问题，需要开展对话，希望年内能让朝鲜回到谈判桌前。
文在寅强调自己从未提过“没有前提条件的对话”，并提出了分阶段解决朝核问题的方案。他说，首先要冻结朝鲜的核导项目，然后为彻底消除朝鲜核项目而努力。文在寅强调需要重启与朝鲜的对话，他坚称仅仅通过制裁和施压是无法解决朝鲜核问题的。文在寅表示，如果条件合适，他希望与朝鲜领导人举行会谈。他说:“我希望，通过落实各种制裁措施和施压，在今年年底前把朝鲜拉回到谈判桌前。”
文在寅说，对朝鲜实施先发制人军事打击的方案应以后再讨论。他说：“谈到对朝实施先发制人的打击，我认为，我们可以在威胁变得更为紧迫时再讨论。”文在寅将于韩国时间6月28日至7月2日访问华盛顿，同特朗普举行就职后的首次韩美元首会谈。两国领导人将就巩固韩美同盟、解决朝核问题、加强经济领域等各方面合作等交换意见。
【韩联社首尔6月20日电】韩国外交都发言人赵俊赫20日在例行记者会上敦促朝鲜早日释放韩美公民等所有被扣人员。据韩国统一部20日消息，截至目前被朝鲜扣留的韩国公民共有6人。瓦姆比尔死亡后，被朝扣留的韩公民的人身安全也备受关注。
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