中国成电动车充电桩竞争主战场

围绕快速充电桩规格，日本与欧美企业为普及自己的标准进行着激烈竞争。充电桩标准将对新兴国家逐渐普及的电动汽车的竞争产生影响。在产品规格的国际化标准方面往往容易落后的日本企业，打算通过提供技术来扩展用户，从而保持优势地位。
电动汽车的弱点是，即使充满电，连续行驶的里程也较短，因此要普及电动 车，关键在于完善充电基础设施。日本企业在2010年以批量生产电动汽车的日产 汽车、三菱汽车、东京电力等公司为中心，设立了 CHAdeMO协会，力争使自己的快速充电标准“ CHAdeMO方式”引导全世界。
而德国大众和美国通用等欧美汽车企业则用自己的Combo规格来加以抗衡。不过，目前日产电动汽车聆风采用的 CHAdeMO式充电桩，数量全球位居第一,约有1.5万个。在欧美,CHAdeMO 和Combo两种方式都能兼容的充电桩占据了主流。
但是，在新兴国家，完善充电桩工作将从零幵始。如果本国的规格被采用，日德等车企的电动汽车出口也会变得容易。今后，围绕规格问题将出现势力范围竞争。全球最大的电动汽车市场是中国。中国拥有自己的充电标准，但因日本长期提供技术合作，其主要部分与CHAdeMO方式是通用的。5月31日在 CHAdeM协会的年度大会上,该协会事务局长吉田诚说，“为使CHAdeMO 继续存在下去，我们提高了与中国标准的兼容性，也慷慨地向印度公开技术，力图普及CHAdeMO”。（朝日新闻）
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