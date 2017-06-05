忘掉“山寨中国”！ 六成欧企忧三年后被中企赶超

美媒称，忘掉“山寨中国”的刻板印象吧！随着中国国内的公司快速创新，世界第二大经济体正在迅速摆脱这一形象。
据美国CNBC电视台网站5月31日报道，根据中国欧盟商会的年度商业信心调查报告，到2020年，六成在华欧洲企业预计中国企业将消除在创新上的差距。
报告说：“这对欧洲公司来说应该是一个警钟。虽然这种追赶最有可能发生在服务业，工业产品领域的突破需要更长的时间，但欧洲企业必须制定相应的计划。”
报道称，对于在华开展业务的外资公司而言，中国的快速创新是最新出现的一个不利因素。长期以来，跨国公司一直抱怨由于监管环境复杂，中国的企业得到优厚待遇，所以在中国境内开展业务十分困难。但是，在世界第二大经济体中可以找到发展机遇的前景对许多公司来说是无法忽视的。
欧盟商会的最新调查结果再次凸显了同样的问题。一半的成员企业表示，2016年，在华开展业务变得更加困难。在这些企业中，酒店业、土木工程和建筑业中有七成以上的企业表示，做生意变得更加困难，而在航空航天业，大多数企业表示情况基本差不多。
报道称，虽然与去年同期相比，受访企业中有一半以上的销售业绩更高，但这主要是由于中国政府上半年实施了大规模的财政刺激。
中国欧盟商会主席马茨·哈博恩说：“这种增长模式能持续多久？中国是不是从空谈走向行动了？我们想看到中国转向更健康的增长模式。”
报道称，其他问题还包括“寻找和挽留能胜任的员工。这一问题因为本土员工要求获得更高薪酬而变得更加严重”。吸引和留住外籍员工的主要挑战是空气污染和不愿在中国生活。
哈博恩表示，他的组织正在提出让中国“加深和加快改革”的建议，“应该对中国经济有利”。
报道称，这次调查共收到570份来自各行各业的反馈，其中专业服务业占35%、工业产品和服务业占35%、消费和服务业占18%、其他部门占12%。约有一半是中小企业，员工不到250人；19%的企业拥有不到1000名员工，近三分之一企业拥有超过1000名员工。（编译/涂颀）
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