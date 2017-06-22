调查显示韩国或失对华出口头把交椅

韩媒称，6月16日公布的一项调查显示，随着来自日本、欧洲和美国的竞争加剧，韩国很可能在未来几年内失去对华商品出口头把交椅。
据韩联社首尔6月16日报道，在大韩贸易投资振兴公社在中国17座城市的办事处工作的105名当地雇员中，约38.1%的人说韩国第一的位置最多仅能维持一两年。
这家国有贸易促进机构进行的调查还显示，29.5%的人预计韩国目前的位置将维持五年左右，而27.6%的人要悲观得多，他们认为局面在今年就可能发生变化。
日本被认为是最具威胁性的竞争者，76.2%的接受调查的雇员说，日本构成了重大挑战。认为欧洲和美国构成威胁的人的比例分别为33.3%和29.5%。约60%的受访者说，韩国的消费品将继续在中国市场上保持竞争力。文化内容、服务和中间产品或零部件也被受访者列为在中国具有竞争力的韩国商品。49%的人说，设计是韩国商品的最大竞争优势，而26%的人则认为是性能和质量。
45.7%的受访者认为韩国在品牌知名度方面落后。
这项最新调查的结果还显示，大韩贸易投资振兴公社41.9%的中国雇员说，韩国和中国的竞争力差距需要一到两年来弥合，而40%的人说需要四到五年。
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