美知名企业明年将率先开卖“人造肉”

美媒称，汉普顿溪流食品公司正在实验室里培育人造肉并声称将率先上市销售。
据美国石英财经网站6月28日报道，植物蛋黄酱制造商汉普顿溪流食品公司一直在致力于将实验室人造肉送上千家万户的餐桌，只是没人了解这一切罢了。
汉普顿溪流——凭借其植物调味料和适合素食主义者的曲奇面团而出名——披露，该公司在秘密开发一项制造实验室人造肉与人造海鲜的技术，这种人造肉与人造海鲜被业内称为“洁净肉”。不过，可能更令人吃惊的是，汉普顿溪流预计，该公司要早于头号竞争对手两年多时间让这种肉上市。
该公司首席执行官乔希·蒂特里克对记者说：“明年底我们的产品就会进入市场。”此前，在全球为数不多的研制“洁净肉”的初创企业中，公开谈到产品上市的只有一家，即孟菲斯肉制品公司，它的产品预计在2021年上市。
据创业公司数据库Crunchbase统计，孟菲斯肉制品公司自2015年成立到现在，从5个投资方那里募集了至少300万美元用于肉产品研发。相比之下，总部距孟菲斯肉制品公司仅有约32公里车程的汉普顿溪流食品公司从2011年到现在已募集了逾1.2亿美元的资金。汉普顿溪流是硅谷众多“独角兽”公司（即估值超过10亿美元的初创公司）之一。
美国善待动物协会负责政策的副会长、即将就肉类替代品出版新书的保罗·沙皮罗说：“汉普顿溪流掌握如此丰富的资源，非常有希望加快洁净肉的商品化进程。”
汉普顿溪流现在宣布加入人造肉研制方行列，将使人造肉抢占市场的竞争变得激烈。一旦这类产品进入超市，肉类市场将爆发三方混战，消费者必须在三类不同的产品中作出选择：
传统肉，即人工饲养、宰杀、加工的动物肉。
植物肉，即用植物蛋白质制造出来的肉，无论外观、肉质还是口感都酷似传统肉。
实验室人造肉，即在工业容器中制造出来的肉，外观、口感类似于传统肉，且拥有同样的分子结构。
在推动开发洁净肉的人看来，这种新型食品将彻底改变肉类生产方法，并为以较低温室气体排放、终结动物痛苦的方式供养全球人口指明了道路。
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