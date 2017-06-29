地中海升温酸化威胁众多物种生存

外媒称，法国研究人员说，地中海西北部海域水温的上升速度远远超过了全球平均水平，威胁到多个物种的生存。
据路透社6月23日报道，滨海自由城海洋实验室研究人员测量的每周水温数据显示，在2007年至2015年间地中海海面水温上升了0.7摄氏度。这些研究人员认为，他们的测量数据适用于包括西班牙、法国和意大利在内的区域。他们还在一份概述该研究的报告中称，海水的酸度也上升了近7%。
法国国家科学研究中心研究人员让-皮埃尔·加图索告诉本社记者：“海水酸化和升温是人类活动排放二氧化碳所致。”他补充说，人类排放的二氧化碳有大约1/4被海洋吸收，这使海水的酸性增强。
加图索说，浮游生物一般会向北迁徙以维持最适宜的温度，但是在地中海这种状况不可能发生，地中海仅仅通过狭窄的直布罗陀海峡与大西洋相连。他说：“这里成了一个死胡同，因此物种可能会消失。”他特别提到了水生植物“波西多尼亚海草”（在当地被称为“地中海带状草”）所面临的威胁，这种植物产生氧气并形成重要的鱼类栖息地。
他说，与此同时，由于地中海变得更像是亚热带海洋，那里已经出现了越来越多的石斑鱼和梭鱼。
加图索称，今后几十年内海水酸化将成为拥有骨架或钙质外壳的海洋生物——如牡蛎、蜗牛和珊瑚等——所面临的一个问题。他说，在餐厅中深受欢迎的地中海贻贝到2100年可能会消失。
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