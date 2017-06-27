美伊利诺伊州信用逼近“垃圾”级 因巨额债务

美媒称，伊利诺伊州正朝着成为美国首个信用评级被降至“垃圾”级的州的方向迈进，这可能在未来几年里导致该州高达数十亿美元的赤字扩大并让纳税人付出更大代价。
据美联社芝加哥6月24日报道，评级机构标准普尔警告说，如果长期不和的州议员连续第三年无法就伊利诺伊州的预算达成共识，该机构很可能将该州的信用评级降至投资级以下，从而增加该州为修路或现有债务再融资而借贷时的成本。
从今天的形势看，达成协议的前景并不光明，因为在斯普林菲尔德召开特别会议的州议员们仍未打破僵局，而新财年即将在7月1日拉开帷幕。
总部设在芝加哥的性能信托资金合伙公司的负责人布赖恩·巴特尔说，这应让所有人感到担忧，而不只是议员。
他说：“这不是一场政治表演。目前发生的事关系到伊利诺伊州每个人的利益。有一天大家会明白过来，口里说着：‘发生了什么？为什么我交的税涨了那么多？’”
近年来，评级机构一直在下调伊利诺伊州的信用评级，不过随着来自共和党的州长布鲁斯·劳纳与控制着州议会的民主党人之间的僵局持续下去，评级机构加快了给该州降级的步伐。
让这些机构感到担忧的是，伊利诺伊州欠下了巨额养老金债务，此外还积欠了150亿美元的未付账单，且在州议员2015年听凭一项上调所得税的临时政策到期终止后，该州的财政收入出现下降。
伊利诺伊州议员的例会于5月31日休会且未达成任何协议，标普随后将该州的评级降至只比“垃圾”级高一级的水平，并表示：“在我们看来，持续的政治边缘政策现在对该州及时偿付核心优先款项构成威胁。”
穆迪采取了同样的做法，并说：“州议会例会结束了，政治障碍似乎进一步加大，从中可以看出该州面临的挑战之严峻以及倡导解决它们的政治难度之大。”
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