体瘦女性跑步更易骨折 且恢复时间更长

美媒称，根据一项新的研究结果，低体重女性跑者更有可能出现应力性骨折，而且恢复起来所需的时间更长。
据美国健康生活新闻网6月23日报道，美国俄亥俄州立大学韦克斯纳医疗中心的研究人员查阅了数十份关于女大学生跑步受伤的资料。他们发现，身体质量指数（BMI）低于19的人更有可能出现应力性骨折。BMI是根据体重和身高对体脂情况作出的估测。
低体重女性在受伤后休养的时间也更长。研究发现，在出现最严重的应力性骨折情况下，BMI为19或者更高的女性需要13周的康复时间。相比之下，BMI低于19的女性则需要17周以上。
研究报告的作者之一、临床矫形外科与运动医学助理教授蒂莫西·米勒说：“我们发现，随着时间的推移，我们能够确定让女性跑者面临更大的应力性骨折风险的因素。”
他说：“我们确定一个最重要因素是低体重，或者说身体质量指数偏低。”
米勒说，如果用来分散反复重击坚硬地面所带来的冲击力的肌肉量过少，会让跑者腿部的骨骼更容易受伤。
他解释说：“身体质量指数过低、肌肉量过少的话，没有地方可以吸收跑步所带来的冲击，只能直接作用到骨骼上。除非增加一些肌肉量并让BMI更趋完善，否则跑者出现应力性骨折的风险依然很大。”
米勒建议，女性运动员应该让BMI保持在20到24之间。
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