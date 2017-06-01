特斯拉有意在中国建厂 未透露合作方

美媒称，据知情人士透露，特斯拉汽车接近达成一项协议，将得以首次在中国生产电动汽车，并更好地融入中国市场。中国是全球最大的汽车市场。
据彭博新闻社网站6月20日报道，由于谈判是私下进行的，这位知情人士要求不要透露其身份。他说，若与上海市达成协议，特斯拉将获准在上海临港开发区建厂，协议或最早在本周达成。合作细节正在最终敲定过程中，公告时机可能会发生变化。
根据现行的相关规定，特斯拉在华建厂需要与至少一家中方合作伙伴成立合资公司，目前还不清楚，特斯拉的合作方是谁。
特斯拉位于加利福尼亚州帕洛阿尔托总部的代表未立刻回应置评请求。上海临港的一位发言人未接听手机。
实现本地化生产对于特斯拉进一步开拓中国市场来说至关重要，特斯拉去年在中国市场的营收增长了两倍，达到逾10亿美元。实现本地生产将可避免高达25%的进口关税，这一关税使得Model S轿车和Model X运动型多功能车较美国本土贵。
中国此前已将新能源汽车列为战略性新兴产业，旨在在未来十年内将插电式混合动力车和纯电动汽车的年销售额提高10倍。政府的支持使得中国在2015年超越美国，成为世界上最大的零排放汽车市场。
将电动汽车的成本降下来对于特斯拉进一步融入中国市场至关重要。特斯拉计划于7月生产人们更能够负担得起的Model 3轿车。
今年3月，中国最大的互联网公司腾讯控股以18亿美元收购了特斯拉5%的股份。腾讯控股旗下拥有微信和QQ将有助于特斯拉在这个有超过200家公司宣布打算制造新能源汽车的市场的推广。
特斯拉2010年以仅仅4200万美元从丰田汽车手中买下了其位于加利福尼亚州弗里蒙特的惟一的汽车生产工厂。此外，该公司还在内华达州的里诺附近建设了超级电池工厂，该工厂造价可能达到50亿美元。
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