英国政党领袖们的闲暇时光

【英国广播公司网站6月4日报道】题2017选举：领导人在闲暇之余爱做什么？
英国首相特蕾莎·梅喜欢登山元祖，称她是在威尔士的山中徒步旅行时作出了提前举行大选的决定。特蕾莎·梅还说，她和丈夫菲利普很享受在“瑞士相当辛苦的登山远足”。也许值得指出的是，首相在牛津大学的专业就是地理学。特蕾莎·梅还喜欢以买鞋闻名，虽然确切地说这不能算是一项爱好。英国工党领袖杰里米•科尔宾对井盖的设计和历史很感兴趣一他本人称这是一种“稀奇古怪”的爱好。
科尔宾说:“我妈妈总说井盖中蕴含着历史。我会给它们拍照。人们认为这有些古怪，但情况就是如此。”科尔宾还很喜欢参观剑桥。他说:“我有—种不为人知的快乐,就是坐火车去那里转悠一整天。”他还热衷于自己种菜。他说:“我总是能抽出时间照顾自己的菜地。我喜欢干燥的夏天，因为菜地里不会长杂草。”
杰里米•科尔宾养了一只猫，名叫“加托”，在西班牙语里就是“猫”的意思。科尔宾称，他的这只宠物可能“有点儿保守党的倾向”，因为它的“个人主义倾向很令人失望，对其他同类也缺少关爱”。
英国自由民主党领袖蒂姆•费伦痴迷于太空，他说:“我喜欢阿波罗计划……及其要冒的巨大风险。”他还喜欢在湖区跑步和散步。说到休闲放松，你总能在酒吧里找到英国独党领袖保罗•纳托尔——他称自己是“泡吧族”,而健力士啤酒是他的首选。
影视时间与小说品位
杰里米•科尔宾最喜欢的电影据说是《卡萨布兰卡》和《了不起的盖茨比》——不过不清楚他喜欢的《了不起的盖茨比》是哪一个版本，因为这部电影从1926年到2013年共有四个公映版本。
蒂姆·费伦喜欢和孩子们一起看《英国偶像》。特蕾莎·梅上大学时的一个朋友说她们俩当时都喜欢看那部“长命”的电视喜剧片《The Good-ies》。特蕾莎·梅不久前透露，她看了《神探夏洛克》和《骇人命案事件簿》，但没看过《小镇疑云》和《重任在肩》。蒂姆·费伦说他在闲暇之余会“看YouTube上的音乐视频”。在20世纪80年代，他是一支名为“窥淫狂（TheVoyeurs）”的新浪漫乐派乐队的主唱——至少在当时叫这个名字，直到他们意识到它是什么意思。后来，他们把乐队的名字改成了“女孩弗雷德（Fred the Girl）。”
特雷莎•梅最近透露，她把《哈利•波特》全集都看完了，但她拒绝回答她最喜欢书中哪些人物这类问题。杰里米•科尔宾喜欢读爱尔兰诗人叶芝的作品，据说他最喜欢的小说家是尼日利亚已故作家希努瓦•阿契贝。这位工党领袖能讲一口流利的西班牙语，他也很喜欢拉美文学。
菜肴与运动
特雷莎•梅有100本菜谱，她从不买外卖。但她也称，捧着一盘脆脆的炸薯条对她来说是一种“带有内疚感的乐事”。她会小酌一点儿威士忌或红酒，但她没有透露更偏爱哪种酒。她说，那要“视情况而定”杰里米•科尔宾20岁时成了一名素食者，他此前有一段在养猪场工作的经历。他也不好喝酒。当被问及最喜欢吃什么饼干时，科尔宾答道:“出于健康原因我对糖持完全抵制的态度，因此我极少吃饼干。但如果非得选择一种的话，吃脆饼总是一件乐事吧。”
科尔宾最喜欢的一个用餐场所是伦敦西区的加比熟食店。但他的第二任妻子简•查普曼说，他们一起生活了五年，科尔宾从没带她出去吃过饭。蒂姆·费伦的饮食习惯十分严苛，他喜欢咖喱食品，但只吃素。
杰里米•科尔宾喜欢跑步、骑自行车、打板球，还是阿森纳队的球迷。
特雷莎•梅超爱板球运动，杰弗里•博伊科特和快球投手托尼•格雷都是她心目中的英雄。梅最近还称，相比足球她更喜欢英式橄榄球。
蒂姆•费伦是布莱克本足球队的球迷，他自己还是这项运动的积极参与者。
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