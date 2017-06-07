以色列是隐藏的核国吗

【美国《纽约时报》网站6月3日报道】题：1967年战争的“最后秘密”：以色列核爆展示末日计划
在50年前那场阿拉伯-以色列战争(即第三次中东战争)前夕，以色列官员们匆忙组装了一台原子装置并制定了以下计划：在西奈半岛一座山的山顶上引爆这台装置，以此警告埃及和其他阿拉伯国家军队。这是此项计划的一名关键组织者在采访中透露的。
退役准将伊扎克•雅科夫在接受采访时，将这一秘密应急计划称为一场“末日行动”。他说，如果以色列担心本国将在1967年那场冲突中失利，就会实施这一计划。以色列官员认为，一场展示性爆炸将把埃及和其他阿拉伯邻国——叙利亚、伊拉克和约旦——吓退。
以色列如此迅速赢得了战争，以至于这一原子装置根本未被运至西奈。但是，雅科夫的讲述让我们对这场塑造了现代中东冲突之轮廓线的战争有了新了解，揭示了以色列早期是如何考虑利用其核武库自保的。研究以色列核历史的重要学者、曾多次采访这位退役准将的阿夫纳•科亨说:“这是1967年战争的最后秘密。”
曾掌管以色列军队武器研发工作的雅科夫1999年和2000年向科亨详细介绍了这一计划。雅科夫已于2013年逝世，享年87岁。一次录音采访的文字稿显示，雅科夫说:“看，是如此自然。你有一个敌人，他说要把你扔到海里去。你信了他的话。”他问道:“怎么才能阻止他?去吓唬他。如果你能用某种东西来吓唬他，就这样做吧。 ”
以色列从不承认其核武库的存在，这样做是为了保持“核模糊性”、先发制人地阻止时不时出现的关于中东无核化的要求。2001年，75岁的雅科夫被捕，被控与一名作品受到审查的以色列记者谈论核计划、危及国家安全。多名美国官员——包括前总统吉米•卡特在卸任很久后一曾在不同场合承认以色列核计划的存在，但他们从未透露细节。
以色列驻华盛顿大使馆发言人说，以色列政府不会置评雅科夫的角色。如果以色列领导人当时引爆了上述原子装置，就将是继22年前美国轰炸广岛和长崎后首次用于军事目的的核爆炸。
这一计划有其先例：在曼哈顿计划期间，美国曾作同样考虑。当时，参与该计划的科学家就是否在日本附近进行核爆、吓唬裕仁天皇、让他迅速展开了激烈辩论。军方认为这不足以结束战争，从而否决了这个主意。雅科夫称，以色列的这个计划代号“参孙”，即圣经中那位力大无穷的英雄。以色列的核威慑战略长期以來一直被称力“参孙的选择”,因为参孙推倒了一座腓利斯人神庙的柱子，屋顶塌下来，使他与敌人同归于尽。
雅科夫说，他担心，如果以色列孤注一掷在埃及领土上进行展示性核爆，可能令他以及他的突击队丧生。科亨博士是美国米德尔伯里国际研究学院的一位教授，著有《以色列和炸弹》以及《众所周知的秘密》。他称，展示性原子爆炸给了“以色列总理在其他一切手段归于失败后的最后选择”。出生于以色列、在美国接受了部分教育的科亨博士将关于一个被竭力遮掩的话题——即以色列在20世纪60年代如何成为一个不被承认的核国家——的公共话语推入了新领域。
位于华盛顿的伍德罗•威尔逊国际学者中心——科亨博士是该中心的一名全球研究员——的核扩散国际历史项目将于5日在一个特殊网站上公布与这一原子计划相关的一系列文件。外界早就知道，担心自身生存的以色列在1967年阿拉伯-以色列战争前夕匆忙完成了该国首个原子装置。但在这个讨论这些已有半个世纪历史的核计划仍是禁忌、人们仍然担心与世界各大国达成了协议的伊朗最终将获得核武器的国家，核爆展示计划此前一直是个秘密。
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