女子跑步机上猝死，家属告健身馆“不作为”索赔百万，你怎么看？

据钱江晚报6月6日报道：5月18日晚上，杭州某健身馆发生一起悲剧：32岁的周小姐在跑步机上跑了2分多钟后突然倒地，再也没有起来。
近日，周小姐家属以没有尽到安全保障义务为由，将健身馆告上了法庭，要求百万赔偿。那么，像周小姐这样的意外，健身馆到底有没有责任？杭州市江干区法院刚刚受理此案，很多网友都在关注事情的走向。
跑步机上跑了两分钟，她突然倒地不起
据悉，根据摄像头的画面显示：
18:21，周小姐上了跑步机，私人教练跟她说了几句就走开了，周小姐开始快走。
18:23，周小姐突然手捂着胸口，另一个手伸过去关了跑步机，即刻人就倒下了。
旁边有客人在跑步，也有教练，五六个人冲过去。这时候还能清晰地看到周小姐双手抱胸，身体剧烈地上下起伏，持续了大约5分钟，后来双手慢慢垂下。
在这个过程中，有教练在打电话叫救护车。
家属：健身馆在黄金抢救时间段里不作为
据了解，医生诊断周小姐是心源性猝死。周小姐的表哥郑先生说，周小姐是某化妆品销售公司老总，工作并不太紧张。周小姐体型微胖，1米66的身高有140斤，但一直以来身体很好，学生时代篮球、标枪、铅球都能拿到名次。她健身两三年，都请了私教。
这起意外，家人不能接受的是，事件发生的全程都没人过来做心肺复苏。起诉健身馆，主要也是因为在黄金抢救时间段里，健身馆“不作为”。
“针对这类情况，健身馆到底有没有预案？有没有抢救设备和药品？至少我们觉得他们没有马上启动，教练在事发后并没有采取抢救措施。”郑先生说，他听说教练给120打电话描述的是“有人从跑步机上摔下来了”，然后120医生才说不要挪动，“这样是不是有点误导？”
周小姐方面的律师说，起诉索赔100万元，是初定的金额，人身赔偿加给周小姐父母的抚养费和精神损害赔偿，一共大约200万元，他们觉得健身馆方面应该要承担一半的责任，所以定了100万元，具体金额开庭前还要再确定过。
健身馆：教练的做法并没有错
那么，有人打电话但没人做心肺复苏，健身馆这样做到底有没有错？
对此，健身馆方面的回复是：经过反复核实、调查，认为教练们的处理是对的。
据教练说，“当时觉得周小姐的情况有点严重，第一时间给120打电话，详细描述了病人状况。120医护人员给出了两点建议：不要挪动，不要喝水。过了一会儿看周小姐情况越来越不好，又打过一次电话，说了“嘴唇发紫”这些新情况，120医护人员说‘在路上了’就挂了电话。”
健身馆方面认为，教练毕竟不是专业医务人员，有时候很难判断。如果是一般的扭伤摔伤等应急处理，教练也会做，但正是因为看周小姐情况严重，他们才没有贸然行动，“寻求120帮助，事后也是依照专业指导做的。”
四大高危运动项目规定教练必须有救护职责，但健身房教练不在此列
杭州市体育休闲行业协会也派人调查过，负责人邹先生说，真正严格要求教练必须有救护职责的是四大高危运动项目：游泳、攀岩、潜水和滑雪。这四个项目容易造成人身损害，所以对教练的要求也格外高。其他诸如健身馆教练，法律上没有明文规定要采取专业救护。
看来，关于在健身房出了事，教练要不要救，怎么救，健身馆是不是要具备危机情况处理能力，大家的看法很不一样。对此，你怎么看？
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