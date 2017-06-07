外媒关注：中方批美澳就南海放厥词

外媒称，中国就美国国防部长詹姆斯·马蒂斯4日在某防务论坛上关于南海的“不负责任的言论”表示了强烈不满。
据路透社6月5日报道，马蒂斯在一年一度的于新加坡举行的香格里拉对话会上指责中国“无视其他国家利益”，“不顾国际法”。他表示，在南海建造人造岛屿并对其进行军事化破坏了地区稳定。
中国外交部发言人华春莹4日表示，中国在南沙群岛进行有关设施建设，目的是改善驻守人员的工作和生活条件，更好地维护主权并履行中国承担的国际责任和义务。中国在自己领土上部署必要的国土防御设施是主权范围内的事情，与所谓“军事化”无关。
华春莹表示，南海各国试图缓和紧张局势，但是个别域外国家却“执意逆潮流而动，就南海问题屡屡发表错误言论，无视事实，颠倒黑白，完全是别有用心”。
她说：“中方对此坚决反对，敦促有关方面停止发表不负责任的言论，充分尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，为此发挥建设性作用。”
马蒂斯说，在朝鲜问题上寻求中国的帮助并不意味着华盛顿不会挑战北京在南海的行为。
5月下旬，一艘美国海军舰艇驶入了中国在南海争议地区建造的人造岛礁附近12海里范围内，这是特朗普总统就任以来首次向北京发出这种挑战。
马蒂斯说，美国将继续“在国际法允许的范围内飞行、航行及执行任务，并通过在南海及周边地区的存在展现决心”。
华春莹表示，中国一贯尊重和维护各国依国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对个别国家打着航行和飞越自由的旗号在南海地区炫耀武力，挑战和威胁中国的主权和安全。
据《澳大利亚人报》网站6月5日报道，澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔对于中国在亚洲的扩张行动持强硬态度，外长朱莉·毕晓普对此表示支持。
特恩布尔在4日举行的香格里拉对话会期间发表主旨演讲，称不能允许中国与美国的经济和战略对抗关系“危及”亚洲前所未有的繁荣与安全。
毕晓普说，特恩布尔的言论是“实事求是和务实的”，中国的造岛行为“违反”了国际规则和惯例。
另据《日本经济新闻》6月5日报道，在新加坡召开的香格里拉对话会上，与往年单方面阐述本国立场相比，中国此次明显表现出寻求淡化对立的姿态。中国重视与美国保持稳定的关系，但对于牵制中国海洋活动和台湾问题的美国等国代表的发言，也进行了一定的反驳。
此次担任中国代表团团长的是中国人民解放军军事科学院副院长何雷，他并未在全体会议上发表演讲，只是举行了多场双边会谈。
中方可能认为，在重视与美国稳定关系的背景下，在国际会议上过分强调中国的立场引发纷争并非上策。关于旨在防止南海纷争的“行为准则”，出席会议的中国军方官员解释称，已经与东盟之间就行为准则的要点达成了共识，并称正在推进当事国之间的和平解决。
不过，每当在自己视为核心利益的台湾和南海问题上遭受批评，中国并没有放弃驳斥。
在有关南海问题的会议上，马来西亚国防部长担忧地表示，依靠中国主导的行为准则无法完全预防纷争。对此，中国军方高官反问道，什么才是完美的行为准则？虽然中方的基本原则是避免对立表面化，但似乎也没有采取可能被解读为“软弱”的应对方式。
出席会议的东南亚军事人士指出，“此次中国尽可能地保持了低姿态，但并没有改变不会让步的红线”。
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