东盟拟加强边境管控封堵恐怖分子

港媒称，东南亚国家代表在新加坡举行的地区安全论坛上呼吁亚太国家在打击恐怖主义方面加强合作。
据香港《南华早报》网站6月4日报道，在对“伊斯兰国”组织在该地区的影响力日益增加的担心加剧之际，参加香格里拉对话会的东盟成员国表示，计划利用侦察机和无人机阻止武装分子穿越管理松散的边界。此次对话会已于4日结束。
东盟秘书长黎良明在对话会上说：“我们开放的边界被恐怖组织利用，方便运送人员和物资。”
报道称，新加坡、马来西亚和印尼的国防官员同意加强地区合作，以应对恐怖主义威胁以及在菲律宾西南部苏禄海打击海盗。
一名中国代表说，苏禄海没有牵扯进该地区的任何领土争端，因此北京愿意帮助亚洲邻国在那里反恐。
这名代表说：“中国致力于同东盟国家的反海盗合作，恐怖主义也是中国和东盟国家的共同敌人。”
美国防长马蒂斯在对话会上没有提及到具体的反恐计划，但表示美国依然致力于该地区的安全。
新加坡防长黄永宏说：“在美国——东盟的会议中相当突出的一点是，美国和东盟成员国都承诺我们做好了帮助菲律宾的准备......不管在信息、情报还是其他方面。”
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