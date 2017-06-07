对美失望的欧盟必须接近北京

德国《星期日法兰克福汇报》6月4日刊发该报政治版编辑托马斯·古奇克文章《特朗普令美国渺小，中国伟大》称，特朗普退出《巴黎协定》的决定让美国孤立，欧洲在世界上必须重新调整自己，欧洲现在必须至少在贸易政策方面努力成为西方的新一极，而且必须进一步接近北京。
文章称，中国国务院总理李克强上周访问柏林和布鲁塞尔时显得非常轻松和愉快。在与欧盟领导人会晤后，李克强甚至还开了个玩笑。欧盟委员会主席容克在倾听李克强演讲时没有戴同声传译耳机。那不是因为他的汉语水平非常出色，而是因为同声传译耳机坏了。李克强打了个夸张的手势说：“不是中国制造的。”于是，欧盟-中国峰会在亲切的笑声中结束了。
文章称，中国客人的好心情有一个简单的原因：现在对中国来说，担任世界领导角色的道路畅通了。特朗普退出《巴黎协定》的决定让美国孤立。
文章称，随着退出《巴黎协定》，特朗普不仅放弃了国家气候保护目标，而且那还涉及一个规模应该增至数千亿美元的基金。工业国家本来想用该基金帮助那些受气候变化影响最严重的贫困国家。该基金仍然存在，但特朗普节省了他前任承诺的、但尚未支付的20亿美元。这一数额对美国这样的国家来说少得可怜——只占其国内生产总值的0.01%。但终止提供资金的政治成本却高得多。
文章称，签署《巴黎协定》的道路是如此艰难，因为那不只关系到气候保护，而且还关系到增长机会。发展中国家不愿像工业国家那样在严格的环保条件下推动经济增长。在中国和印度承诺采取更加环保的生产方式后，谈判才取得突破。在无数次谈判中，利益得到平衡，每个国家都不得不松动立场。
文章称，特朗普却将这个外交杰作说得就像是针对美国的阴谋。他严肃地声称，在巴黎所有人都为美国的经济损失鼓掌。他在竞选期间就在推特网站上写道，中国想出了气候变化这个问题去削弱美国的制造业。这位美国总统选择了孤立，代价是让自己的国家变得更渺小。
文章称，欧洲在世界上必须重新调整自己。以前的战略失败了：与美国一起设置中国必须遵守的标准。在气候保护、贸易、社会标准和工业标准方面没法和特朗普这样合作。
文章称，欧洲现在必须至少在贸易政策方面努力成为西方的新一极，而且必须进一步接近北京。在最好的情况下，它能反过来推动自己关心的事情：进一步开放双方市场，减缓东欧的压力，稳定非洲。北京可以成为伙伴。它的崛起不归因于“中国优先”的口号，而是归因于小声地聪明地结盟——互惠互利地结盟，但也始终顾及国家利益。
彭博新闻社网站6月4日刊发帕特里克·多纳休的文章《默克尔的总理府部长说，欧盟将同中印共同抗击气候变化》称，德国总理默克尔的总理府部长彼得·阿尔特迈尔说，美国退出《巴黎协定》后，欧洲将同中国和印度等国家一道前进。
阿尔特迈尔在周日出版的德国《星期日图片报》上撰文说：“美国退出气候协议是很大的挫折。即使在美国，人们都感到悲伤和愤怒，因为他们认识到，他们国家的退出是代价最高昂的选择，并将是几十年来的一种倒退。”
阿尔特迈尔重复默克尔的话说，美国总统唐纳德·特朗普的决定“极度令人遗憾”，并且该全球协定策划的路线是不可逆转的。他表示，欧盟和世界其他主要经济体将在没有美国参与的情况下继续推动一个气候问题议程。
默克尔说：“没有什么能够或将会阻止我们。”此前，特朗普宣布，美国将退出于2015年签署的《巴黎协定》。中德领导人举行的一个联合记者会上说，中国将继续履行承诺。本周早些时候，印度总理莫迪说，他的国家感到有责任保护环境。
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