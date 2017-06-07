研究发现应用程序可成癌症治疗新手段

英媒称，根据在周日召开世界规模最大的肿瘤学年会上提交的一份大型研究报告，定期通过平板电脑汇报病症的患者可以比不汇报症状的患者多活5个月。
据英国《金融时报》网站6月4日报道，科研人员发现了可以延长癌症患者生命长达数月的医疗干预手段。它不是新的药物或疗法，而是一款应用程序。
报道称，眼下，正值医药制造商因处方药价格飙升而饱受抨击之际，此项研究突出了简单而便宜的技术在提供医疗保健方面可以发挥的作用。
患者被要求用这款名为“患者电子报告系统”（ePro）的应用程序汇报12种病症，如呼吸和睡眠困难。如果病症交替加重，系统就会自动向医生或护士发推送通知，提醒他们加以注意。
这项研究带头人、北卡罗来纳大学肿瘤学家伊桑·巴施教授说：“系统主动监控症状，这样医疗小组就能在病症恶化前提早干预并控制症状。”
巴施说，使用这款应用程序的患者可以比其他患者坚持“更长的”化疗时间。
使用ePro的患者住院的可能性也更低些，这意味着他们不必卧床或在住院期间出现感染。
肿瘤学家早就认为，ePro可以提高患者生活质量，但这种系统被证明有助于延长大量各类癌症患者的生命尚属首次。
在美国临床肿瘤学会年会上公布的这项研究发现，使用这种特制应用程序的患者通常存活了31个月，而未使用的患者存活了26个月。
巴施的研究团队在2007年开始使用ePro，并招收了超过760名患者参加研究。但是，直到最近研究人员才决定挖掘分析统计数据，看看ePro是否延长了患者的生命。
巴施说，此后肿瘤学家能够借助的技术有了进一步发展。他指的是可以即时传递患者睡眠模式和移动情况数据的智能手表等可穿戴设备。
美国临床肿瘤学会主席丹尼尔·海斯说：“我们已采取进一步措施全面治疗患者，而不仅仅把他们当作药物服用者。”
研究成果发表之际正值制药行业不得不为治疗癌症药物的高昂价格进行辩解。
巴施说，对于“健康素养水平较低、受教育程度不高以及不愿给医生打电话的病人”来说，这种系统尤为有益。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost