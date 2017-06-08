联合国报告：中国成全球第二大对外投资国

日内瓦6月7日电，联合国贸易和发展会议7日发布的报告显示，2016年全球外国直接投资下滑，但中国对外投资逆势增长，成为全球第二大对外投资国｡
贸发会议当天发布的《2017世界投资报告》显示，在全球经济增长疲弱和跨国企业预判政策风险较大的背景下，去年全球外国直接投资总额下滑2%，至1.75万亿美元｡其中，发达国家对外投资减少11%｡去年，美国对外投资小幅下降至2990亿美元，但仍是全球最大对外投资国｡
报告显示，去年，中国对外投资增长44%，达1830亿美元，成为全球第二大对外投资国，超过荷兰和日本;中国吸引外资1340亿美元，仅次于美国和英国，为第三大外资流入国｡
贸发会议投资和企业司司长詹晓宁认为，中国对外投资的高速增长反映了中国企业走向国际化､参与国际竞争的客观需要，随着“一带一路”建设和国际产能合作的推进，中国对外投资有望保持在较高水平｡
针对未来全球外资流动趋势，贸发会议持审慎乐观态度｡报告预测，得益于主要地区经济增长预期上升､贸易增长复苏以及企业利润回升，今年全球外国直接投资将增长5%，达到近1.8万亿美元，2018年将升至1.85万亿美元，但仍低于2007年金融危机前1.9万亿美元的历史峰值｡同时，美国､中国和印度将成为未来外国直接投资的最主要目的地｡
贸发会议秘书长穆希萨·基图伊警告，受地缘政治风险上升和政策不确定性的影响，未来外国直接投资的复苏之路仍然崎岖不平｡(新华社)
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