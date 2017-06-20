意大利村庄人口外流严重 90岁老妇成唯一居民

英媒称，一位意大利老人成了村里最后的住户，此事凸显意大利农村面临的严峻的人口形势。
据英国《每日电讯报》网站6月14日报道，意大利已有数百个村庄空无一人，或处在荒废的边缘，其中一些村子吸引了寻找第二故乡的外国移民。
90岁的保利纳·格拉西住在毗邻瑞士边界的一座小山村里，她现在是村里唯一的住户，格拉西的家乡是自二战以来逐步丧失活力的数百个意大利村庄的缩影。
格拉西出生于1926年，一辈子待在村里，眼下也不愿意离开。但她还是会留恋地回忆起过去更美好的时光，因为那时的村庄充满了生机。“村里原来有一家餐馆、一家商店、一个面包房和一所小学，我们班有36名学生。我出生的时候，有三户人家各自养了十个小孩。”
报道称，从国内移民海外，从贫困的意大利南部移居相对富裕的北方工业区，一轮轮迁移浪潮导致许多村庄难以为继。
一家意大利环保组织去年发布报告称，意大利国内三分之一的村庄面临人口流失的危险。据统计，过去25年来，有七分之一居民离开了国内小村庄。这份报告还写道，意大利近2500个村庄存在沦为“鬼村”的风险。雪上加霜的是，意大利人口出生率原本在欧洲就属于倒数行列。
意大利国家统计部门本周发布报告称，过去十年来，国内人口出生率一直处于下降趋势。2008年，意大利迎来57.7万名新生儿，可是到2016年，这一数字仅为47.3万人。许多意大利人的生育愿望受到经济条件约束，还有一些晚婚的人告诉记者，他们已经没有时间生孩子了。
为保持活力，一些村庄正以极低的价格出售房屋，比如在西西里，有些房屋的售价仅为1欧元。但是这种房子大多荒废已久，买家需要掏一大笔钱进行翻修。另一些村子看上了从非洲涌入意大利寻求避难的数万移民。
在卡拉布里亚，个别小镇邀请难民和移民搬到空房子里居住。一位镇长对记者说：“人口流失是个大问题。”
“我的最大愿望是我的儿女和孙子孙女都能健健康康，”格拉西说，“希望我的腿脚能坚持到最后。我不想去敬老院，我觉得敬老院就像监狱。”
格拉西很少读书读报，她一辈子看过两场电影。村外有着怎样的世界，格拉西几乎完全不了解。
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